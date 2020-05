Co dalej z transferem Karbownika? Agent zawodnika zabrał głos

Temat transferu Michała Karbownika podczas ostatnich tygodni jest dość popularny w polskich mediach. Póki co jednak nadal nie wiadomo, czy zawodnik Legii opuści stolicę w najbliższym czasie. Co jakiś czas potwierdza to agent zawodnika.

Karbownik odejdzie z Legii?

Karbownik kilka dni temu przedłużył swoją umowę z warszawskim klubem do 2024 roku. Mimo to nowe zobowiązanie miało na celu przede wszystkim pomóc Legii w pozycji negocjacyjnej, ponieważ o wiele trudniej sprzedać zawodnika z rocznym kontraktem aniżeli z czteroletnim. To szczególnie ważne pod kątem finansowym, a tajemnicą poliszynela jest fakt, że lider ekstraklasy chce ponownie pobić transferowy rekord ligi.

Co na ten temat sądzi Mariusz Piekarski, przedstawiciel piłkarza?

– Nie mamy ciśnienia, żeby wyjeżdżać. Następne półtora miesiąca pokaże, czy Legia zdobędzie mistrzostwo i z kim zagra w eliminacjach do Ligi Mistrzów. To też jest oczywiście kuszące. Nie jest tajemnicą, że mamy bardzo dużo zainteresowanie Michałem. Liczę także na powołanie do reprezentacji. Jeśli odbędzie się transfer, to taki transfer, do którego będziemy bardzo przekonani. Porozmawiamy wówczas z trenerem, z dyrektorem sportowym nowego klubu, którzy nam wszystko wyjaśnią – stwierdził agent dla „Przeglądu Sportowego”.

Zmiana zdania

Wszystko zatem na to wskazuje, że ciśnienie na wyjazd powoli spada. Jeszcze jakiś czas temu Piekarski pewniej wspominał o transferze, a sądząc po ostatnich wypowiedziach, pozostanie zawodnika na kolejny sezon w Polsce wydaje się całkiem realne.