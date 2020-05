Cracovia odda hołd Jerzemu Pilchowi podczas najbliższego meczu

Jerzy Pilch zawsze podkreślał swoją przynależność do Cracovii. Klub postanowił oddać mu hołd podczas najbliższego ligowego spotkania.

Jerzy Pilch był fanem futbolu

Jerzy Pilch był wybitnym pisarzem, publicystą, a także autorem poezji i twórcą scenariuszy filmowych. W 2001 roku otrzymał Nagrodę Nike za powieść “Pod Mocnym Aniołem”. Prywatnie był fanem futbolu i często wypowiadał się na jego temat.

– Unikam ludzi, którzy są nieobyci z piłką. Dobieram starannie znajomych i nie mam tego problemu. Żeby zostać moim znajomym dobrze jest znać się na piłce. Cały urok piłki polega na tej jej wszechstronności. Wystarczy przytoczyć słynne zdanie Alberta Camusa: Wszystko, co wiem o moralności zawdzięczam piłce nożnej? To są niebywałe rzeczy – wyznał w rozmowie z 2005 roku dla oficjalnej strony Cracovii Jerzy Pilch.

“Być kibicem Cracovii to dramat egzystencjalny”

Pisarz nigdy nie wstydził się swoich sympatii klubowych i był zadeklarowanym kibicem Cracovii, również w czasach trudniejszych dla klubu.

– Cracovia to taka drużyna, która gdy broni się przed spadkiem, zawsze spadnie, jak walczy o awans, nigdy nie awansuje, jak ma dowieźć zwycięski remis, straci bramkę w ostatnich sekundach. Stworzona do klęski. Być kibicem Cracovii to dramat egzystencjalny – wyznał w rozmowie z Rafałem Stecem dla “Gazety Wyborczej”.

Cracovia upamiętni Jerzego Pilcha

Cracovia postanowiła upamiętnić Jerzego Pilcha podczas spotkania z Jagiellonią. Mecz poprzedzi minuta ciszy, a piłkarze zagrają z czarnymi opaskami na ramionach. Ponadto, jak poinformował rzecznik prasowy “Pasów” Przemysław Staniek, hołd dla pisarza będzie wyrażony na bandach, a także na telebimie.

