Serie A. Dwóch kolejnych Polaków trafi do Fiorentiny?

Czterech Polaków w jednej włoskiej drużynie? Według źródła z Półwyspu Apenińskiego, to możliwe. Fiorentina rzekomo wykazuje zainteresowanie dwójką Karol Linetty i Krzysztof Piątek. Tym samym, obaj zawodnicy dołączyliby do Bartłomieja Drągowskiego i Szymona Żurkowskiego.

Z powodzeniem w Fiorentinie występuje Bartłomiej Drągowski. 22-latek jest podstawowym golkiperem swojego zespołu. Co więcej, były gracz Jagiellonii regularnie otrzymuje pochwały od ekspertów za swoje występy.

Zdecydowanie gorzej wygląda natomiast sprawa Żurkowskiego. Szymon został wykupiony przez klub nieco ponad rok temu, jednakże Fiorentina wypożyczyła od razu zawodnika do Górnika, by ten dokończył sezon w Polsce. Po przeprowadzce do Włoch, Żurkowski nie mógł wywalczyć sobie miejsca w wyjściowym składzie. Dlatego też, 22-latek trafił zimą na wypożyczenie do Empoli. W Serie B jak na razie Polak nie zagrał.

Kolejna dwójka w Fiorentinie?

Jak informuje dziennik “La Nazione”, Karol Linetty i Krzysztof Piątek są w kręgu zainteresowań Fiorentiny. Transfer tego pierwszego wydaje się całkiem możliwy. Gracz Sampdorii ma ważną umowę tylko do końca sezonu 2020/2021.

W ostatnich miesiącach Polakowi nie udało się osiągnąć porozumienia z klubem w sprawie nowego kontraktu. Ekipa z Genui może zatem rozważyć sprzedaż zawodnika już teraz, by otrzymać jeszcze rozsądne pieniądze.

Powrót do Włoch

Dla Krzysztofa Piątka ewentualna przeprowadzka do Florencji oznaczałaby oczywiście szybki powrót do Włoch. Mimo przeciętnego startu napastnika w Hercie oraz problemów z grą w pierwszym składzie, trudno jednak wyobrazić sobie, by Piątek opuścił po kilku miesiącach ekipę z Berlina.