Radomiak Radom – Odra Opole. Typy, kursy (4.06.2020)

We wtorek piłkarze I ligi wrócili do gry po ponad dwóch miesiącach przerwy. Już pierwsze spotkania pokazały, że walka o awans do ekstraklasy będzie naprawdę ciekawa. Dziś do rywalizacji wkracza Radomiak Radom. Podopieczni Dariusza Banasika zmierzą się z Odrą Opole. Zapraszamy na zapowiedź tego starcia wraz z naszymi typami.

Radomiak Radom – Odra Opole zapowiedź (czwartek, godz. 18:10)

Dwa dni temu PZPN wydał informacje w sprawie licencji na kolejny sezon w ekstraklasie. Wśród zespołów pierwszej ligi, które biją się o awans, aż trzy zespoły nie uzyskały takiej zgody. Wśród nich znalazł się Radomiak. Mimo to podopieczni Banasiaka nie mają zamiaru odpuszczać i chcą przełamać niekorzystną passę w lidze. Dwie ostatnie potyczki z GKS Jastrzębie i Wartą Poznań zakończyły się ich porażką. Między innymi z tego powodu liderzy ligi nieco odjechali drużynie z Radomia, która musi chyba na dobre przyzwyczaić się do walki o miejsce 3-6 i rywalizacje w systemie play-off.

Pomimo słabszych wyników i problemów finansowych, władze klubu postanowiły przedłużyć kontrakt z Dariuszem Banasikiem, który w ubiegłym sezonie poprowadził drużynę do awansu do I ligi. Teraz drużyna nadal jest w czubie tabeli, a lepszego rywala na przełamanie złej passy może już nie być.

Odra z kolei może nieco narzekać na przerwę w rozgrywkach, ponieważ przed wybuchem pandemii radziła sobie naprawdę dobrze. Cztery zwycięstwa w sześciu ostatnich kolejkach sprawiły, że podopieczni Dietmara Brehmera znacznie poprawili swoją sytuację i wskoczyli na 16. miejsce. Do bezpiecznej lokaty tracą zaledwie dwa punkty, więc już dziś mogą wyprzedzić GKS Bełchatów.

Z pewnością czeka nas dobry mecz. Obie drużyny mają swój cel na ten sezon, a dobre wejście w rozgrywki powinno pomóc im odpowiednio w walce o awans i utrzymanie.

Sędzią głównym meczu będzie Sylwester Rasmus z Torunia.

Radomiak Radom – Odra Opole kto nie zagra?

Radomiak Radom: Michał Kaputa (kartki), Marcin Budziński (kontuzja)

Odra Opole: Patryk Janasik (kartki), Tobiasz Weinzettel, Kamil Słaby (kontuzje)

Radomiak Radom – Odra Opole kursy bukmacherów

Pomimo dużej różnicy w tabeli, kursy na gospodarzy nie są niskie. Zwycięstwo Radomiaka gospodarze wyceniają na 2.16, remis 3.15, natomiast zwycięstwo gości 3.40.

Radomiak Radom – Odra Opole nasze typy

Bukmacherzy oczywiście w nieco lepszej sytuacji stawiają Radomiak. Z drugiej strony Odra przed wstrzymaniem rozgrywek radziła sobie dość solidnie i możemy się spodziewać po ekipie z Opola dobrej gry. Naszym zdaniem jednak to Radomiak wygra w tym spotkaniu.

Radomiak Radom – Odra Opole | Typ: Radomiak wygra @ 2.16

Radomiak Radom – Odra Opole | Typ: Obie drużyny strzelą bramkę @ 1.90