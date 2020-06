Gdzie się podziali lewi obrońcy? Problem Wisły przed meczem z Legią

Wisła Kraków ma poważny problem przed meczem z Legią. Artur Skowronek nie może bowiem wystawić do gry żadnego z lewych obrońców.

Sadlok się wykartkował

Podstawowym lewym obrońcą Wisły Kraków jest Maciej Sadlok. Piłkarz w tym sezonie wystąpił w 26 meczach, opuszczając tylko jeden. Podczas meczu z Piastem 30-latek otrzymał czerwoną kartkę, po drugiej żółtej. To oznacza, że nie wystąpi w pojedynku z Legią.

Hołownia zagra pod warunkiem opłaty

W najbliższym meczu Wisły nie może również wystąpić zmiennik Sadloka, Mateusz Hołownia. Piłkarz jest wypożyczony z Legii do “Białej Gwiazdy” i może zagrać przeciwko klubowi, z którym jest związany stałą umową jedynie za opłatą.

– Nie rozumiem tego. Po to wypożycza się piłkarza, żeby sprawdzić, czy on nadaje się do powrotu do Warszawy, czy nie. Gdzie go sprawdzić, jak nie z taką jakością, jaką ma Legia? Tym bardziej, że to boczny obrońca. Nie rozumiem takich zapisów – wyznał trener Wisły Artur Skowronek w rozmowie dla “Sportowych Faktów”.

Niepsuj wraca po kontuzji

Co więcej, nie wiadomo w jakiej dyspozycji znajduje się David Niepsuj. Piłkarz dopiero niedawno wznowił treningi po kontuzji. Choć jest nominalnym prawy obrońcą, zdarzało mu się też grać na drugiej stronie defensywy.

Dylemat Artura Skowronka przed meczem z Legią

Raczej mało prawdopodobne, żeby na mecz z Legią Artur Skowronek postawił na taktykę z trzema obrońcami. Trudno jednak powiedzieć, czy trener postawi na taką opcję, czy przesunie zawodnika z innej pozycji na bok defensywy.

Wisła Kraków zmierzy się z Legią w najbliższą niedzielę. Podopieczni Artura Skowronka po 27. kolejce PKO Ekstraklasy zajmują 13. miejsce, mając przewagę dwóch punktów nad strefą spadkową.

Fot. Wikipedia