Sandecja Nowy Sącz – Radomiak Radom. Kursy, typy (7.06.2020)

Sandecja zagra na własnym stadionie z Radomiakiem Radom. Czy zespół z Nowego Sącza znajdzie się na meczu barażowym? A może to podopieczni Dariusza Banasika odrobią straty do ligowej czołówki?

Sandecja Nowy Sącz – Radomiak Radom zapowiedź

Sandecja na razie nie udowadniała, że zamierza się włączyć do walki o powrót do ekstraklasy po dwóch latach. Zespół Tomasza Kafarskiego przez cały sezon znajduje się w środku tabeli, a obecnie zajmuje dziesiątą pozycję. Straty drużyny z Nowego Sącza do miejsc barażowych są jednak niewielkie i wygrana z Radomiakiem mogłaby ją przesunąć nawet na 5. miejsce.

Radomiak jest jednym z zespołów walczących o awans do ekstraklasy. Warto podkreślić, że klub wstępnie dogadał się z Legią w celu wynajmu stadionu w razie awansu. Ostatnia forma piłkarzy z Radomia jednak nie zachwycała. Zespół Dariusza Banasika zremisował z Odrą Opole w pierwszym meczu po wznowieniu sezonu i wzrosła jego strata do miejsc automatycznie gwarantujących awans do dwunastu punktów.

Faworytem meczu wydaje się być oczywiście Radomiak. Nie można jednak powiedzieć, że Sandecja nie ma szans na zwycięstwo w tym starciu. Szczególnie, że podopieczni Tomasza Kafarskiego mają za sobą wysokie zwycięstwo z Bełchatowem. Zespół ustalił wynik spotkania jeszcze w pierwszej połowie, zdobywając trzy bramki.

Sandecja Nowy Sącz – Radomiak Radom kursy

Bukmacherzy dają większe szanse na zwycięstwo Radomiakowi (2.45), aczkolwiek Sandecja nie jest według nich bez szans (2.74). Tymczasem kurs na remis w Nowym Sączu wynosi 3.35.

Sandecja Nowy Sącz – Radomiak Radom typy

Sandecja w każdym meczu ligowym w 2020 roku zdobyła co najmniej dwie bramki. Radomiak nie słynie z żelaznej defensywy, dlatego zespół Tomasza Kafarskiego tym razem może znów trafić do siatki więcej niż raz. Bardzo możliwe również, że oba zespoły znajdą drogę do bramki.

Sandecja – Radomiak | Typ: Sandecja powyżej 1,5 goli @2.48

Sandecja – Radomiak | Typ: Oba zespoły strzelą gola @1.75

