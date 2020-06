Granada – Getafe. Typy, kursy (12.06.2020)

Po około trzech miesiącach przerwy, rozgrywki w La Liga wróciły do gry. Przez blisko 40 dni będziemy gościć na ekranach swoich telewizorów niemalże codziennie zawodników występujących w Primera Division. Po derbach Sewilli, przyszedł czas na kolejne spotkania w piątek. Tym razem Granada podejmie na własnym obiekcie Getafe.

Granada – Getafe zapowiedź (19:30, piątek)

Getafe podczas tego sezonu ponownie dość niespodziewanie znajduje się w pobliżu zespołów walczących o udział w przyszłej edycji Ligi Mistrzów. Drużyna Jose Bordalasa zebrała 46 punktów, co sprawia, że tracą zaledwie jeden punkt do znajdującego się na czwartej pozycji Realu Sociedad. Przed przerwą w rozgrywkach zremisowali z Celtą Vigo i wygrali z Realem Mallorca. Jednak te wyniki po trzech miesiącach rozbratu z futbolem tak naprawdę nie mają już znaczenia.

Z pewnością jeśli stołeczna drużyna nadal marzy o grze w Champions League, to takie spotkania powinna wygrywać. Z drugiej strony ich rywalem będzie Granada. “Nazaríes” mają za sobą głównie udany początek sezonu, dzięki którym nadal mogą z powodzeniem myśleć o Lidze Europy. Ich strata do siódmej Valencii to jedynie cztery punkty. Przy 9. kolejkach do końca jest to stosunkowo łatwa zaliczka do odrobienia.

Obie ekipy mają swoje cele i raczej nie mają zamiaru odpuszczać. W poprzednim spotkaniu tych drużyn lepszym zespołem okazało się Getafe, które wygrało 3:1.

Granada – Getafe kursy bukmacherów

W lepszej pozycji według bukmacherów jest Getafe, których zwycięstwo zostało wycenione na kurs o wartości 2.50. Remis oszacowano na 2.86, a wygrana Granady na 3.30.

Granada – Getafe typy

Getafe nadal walczy o miejsce w TOP 4. Dla klubu znalezienie się w tym gronie, to byłby wielki sukces. Dzisiaj na pewno piłkarzom nie zabraknie zatem motywacji, aby pokonać swoich rywali, którzy także walczą o europejskie puchary.

Granada – Getafe | Typ: Obie drużyny strzelą bramkę @ 2.18 BETFAN

Granada – Getafe | Typ: Remis @ 2.86 BETFAN

Zagraj typy totalnie bez ryzyka. Przegrana = zwrot na konto główne