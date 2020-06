Adam Deja doznał poważnej kontuzji w meczu z Wisłą Kraków

Adam Deja opuścił boisko w drugiej połowie spotkania z Wisłą Kraków z powodu kontuzji. Piłkarza może czekać dłuższa przerwa.

Pechowy pierwszy mecz pod wodzą Ireneusza Mamrota

Adam Deja w obecnym sezonie nie występował regularnie w pierwszej jedenastce Arki. Piłkarz zagrał w 20 ligowych meczach, z czego 15 rozpoczął od pierwszej minuty. Przed spotkaniem z Wisłą Kraków był zawieszony z powodu czerwonej kartki na trzy mecze.

Ireneusz Mamrot wystawił pomocnika w pierwszym składzie na pojedynek z “Białą Gwiazdą”. Tym samym był to dla zawodnika pierwszy ligowy mecz pod wodzą nowego trenera Arki. W drugiej połowie Deja musiał jednak opuścić boisko z powodu kontuzji.

Długa przerwa piłkarza Arki?

Jak się okazuje, sytuacja piłkarza jest nie najlepsza, co potwierdził Ireneusz Mamrot podczas konferencji prasowej.

– Nie wygląda to za dobrze. Nie chcę nic mówić, ale może to być dłuższa przerwa. To dla nas problem, bo uraz ma też Marko Vejinović. W środku pola nie mamy aż tylu zawodników, będziemy musieli poukładać to inaczej. Pierwsza diagnoza jest mało optymistyczna – stwierdził trener Arki.

Spotkanie z Wisłą było jego ostatnim w obecnej drużynie?

To może oznaczać, że piłkarz już nie zagra w barwach zespołu z Gdyni. Z końcem sezonu bowiem wygasa jego kontrakt z klubem. Do tej pory Deja wystąpił w szeregach Arkowców w 49 meczach, w których zdobył trzy gole i zaliczył cztery asysty.

Fot. YouTube