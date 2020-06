Oficjalnie: Timo Werner podpisał kontrakt z Chelsea!

Saga transferowa związana z Timo Wernerem w ostatnich tygodniach elektryzowała wielu fanów futbolu. Niemiec w końcu oficjalnie zdecydował jednak o swojej przyszłości i podpisał kontrakt z Chelsea.

Werner trafi do Chelsea

Trzeba przyznać, że póki co to największy transfer przyszłego okienka. Napastnika od wielu miesięcy łączono z przenosinami do Liverpoolu, ale „The Reds” nie mieli zamiaru aktywować klauzuli wykupu za snajpera i odpuścili jego zakontraktowanie. Wykorzystać to postanowiła Chelsea. Kwota transferu ma oscylować w granicach 50-55 milionów euro.

To drugi transfer zespołu ze Stamford Bridge na nowy sezon. W styczniu klub zakontraktował Hakima Ziyecha. Roman Abramowicz aktywnie uczestniczy w rynku transferowym, a przecież Chelsea nadal szuka nowego lewego obrońcy.

Transfer wiąże się oczywiście z tym, że Werner nie zagra w Lidze Mistrzów dla Lipska podczas sierpniowego turnieju. Piłkarz poinformował ekipę z Saksonii o chęci przygotowania się do następnego sezonu z nowym klubem. Timo ma zamiar jak najszybciej przenieść się do stolicy Anglii i poznać zespół.

5-letni kontrakt

„The Blues” zaoferowali piłkarzowi 5-letnią umowę o wartości 10 milionów euro rocznie.