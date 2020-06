Tottenham – Manchester United. Typy, kursy (19.06.2020)

Jose Mourinho nie ma zamiaru tak łatwo odpuścić rywalizacji o TOP 4. Jednak aby zostać w tej grze potrzebuje dziś perfekcyjnego meczu i pokonania Manchesteru United.

Tottenham – Manchester United zapowiedź (piątek, 21:15)

Przed przerwaniem rozgrywek, faworytem w tym spotkaniu byłby oczywiście Manchester United. Tymczasem powrót do zdrowia Harry’ego Kane’a, Sona czy Mohameda Sissoko może sprawić, że zespół Mourinho w końcu zaskoczy tak jak na początku pracy Portugalczyka w północnym Londynie.

Solskjaer także ma jednak kim straszyć. Do pełni formy po urazie wrócił Marcus Rashford. Anglik z pewnością może ponownie namieszać w obronie „Spurs” tak jak zrobił to w poprzednim spotkaniu obu ekip, kiedy to zdobył dwie bramki. Do tego po długiej absencji gotowość do gry wykazuje także Pogba, choć Francuz rozpocznie mecz najprawdopodobniej na ławce rezerwowych.

Szykuje się zatem ciekawy mecz. Tottenham musi dziś wygrać, aby podtrzymać swoje szanse na grę w Lidze Mistrzów podczas kolejnego sezonu. Obecnie zespół “The Special One” traci do czwartej Chelsea aż 7 punktów, ale występ w Champions League może przynieść już nawet piąta lokata, jeśli UEFA podtrzyma zakaz dla Manchesteru City.

Mimo powrotu do zdrowia wielu kluczowych piłkarzy, w Tottenhamie zabraknie między innymi Alliego, Tangangi, a niepewny występu jest Lo Celso.

Tottenham – Manchester United kursy bukmacherów

Bukmacherzy faworyta upatrują w Manchesterze United. Kurs na ich zwycięstwo wynosi 2.48. Wygraną gospodarzy wyceniono na 2.91, zaś remis na 3.25.

Tottenham – Manchester United typy

Jose Mourinho w przeszłości potrafił “zabijać” mecze przeciwko największym rywalom. Czy podobnie będzie i dzisiaj? Po trzymiesięcznej przerwie trudno tak naprawdę cokolwiek powiedzieć o formie zespołów, ale spodziewamy się przede wszystkim wyrównanego widowiska.

Tottenham – Manchester United | Typ: Remis @ 3.25 BETFAN

Tottenham – Manchester United | Typ: Każda drużyna powyżej 1 żółtej kartki @ 3.00 BETFAN

