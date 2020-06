Odra Opole – Chrobry Głogów. Typy, kursy (19.06.2020)

Odra Opole w tej kolejce zmierzy się na własnym stadionie z Chrobrym Głogów. Czy zespół Dietmara Brehmera wyjdzie ze strefy spadkowej? A może to podopieczni Ivana Djurdjevicia awansują o kilka miejsc?

Odra Opole – Chrobry Głogów zapowiedź

Ostatnie mecze w wykonaniu opolan mogą wydawać się obiecujące. Odra najpierw pokonała u siebie drugą wówczas Wartę Poznań 2:0, a następnie zremisowała 1:1 na trudnym wyjeździe z Sandecją. Podopieczni Dietmara Brehmera do wyjścia ze strefy spadkowej potrzebują już tylko punktu. Może w pojedynku z Chrobrym im się to uda i przeskoczą Bełchatów, a może nawet dzisiejszego rywala?

Z kolei zespół z Głogowa udanie wznowił rozgrywki – zremisował ze Stomilem i wygrał z Bełchatowem. Przez pryzmat dwóch ostatnich kolejek, trudno im jednak optymistycznie patrzeć na przyszłość. Podopieczni Ivana Djurdjevicia przegrali na wyjeździe 0:2 z Radomiakiem, a następnie zremisowali u siebie 0:0 z GKS-em Jastrzębie.

Poprzednie starcie drużyn zakończyło się zwycięstwem Chrobrego 3:2. Wówczas gola, który zadecydował o zwycięstwie zdobył w doliczonym czasie gry Michał Ilków-Gołąb. Może tym razem szczęście będzie sprzyjać Odrze?

Odra Opole – Chrobry Głogów kursy

Według bukmacherów, faworytem pojedynku jest Odra (kurs na zwycięstwo 2.30). Z kolei szansę na remis oceniono na 2.92, a na wygraną Chrobrego 3.40.

Odra Opole – Chrobry Głogów typy

Wiele wskazuje na to, że będzie to zacięty pojedynek, co może oznaczać, że obie drużyny znajdą drogę do bramki. Może warto zasugerować się ostatnimi pojedynkami zespołów i postawić na kurs powyżej dwóch bramek?

Odra – Chrobry | Typ: Obie drużyny strzelą gola @2.00

Odra – Chrobry | Typ: Powyżej 2.5 goli @2.37

Zagraj typy totalnie bez ryzyka. Przegrana = zwrot na konto główne