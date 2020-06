Ustalono terminy meczów finałowych w Pucharze Francji oraz Pucharze Ligi Francuskiej!

Ligue 1 zakończyła sezon. Nie oznacza to jednak, że we Francji nie zobaczymy już w tym roku żadnych spotkań. Do rozegrania zostały bowiem mecze finałowe w Pucharze Francji oraz Pucharze Ligi Francuskiej. Ustalono dokładne terminy tych dwóch spotkań.

Władze ligi mogą nieco żałować, że tak szybko zdecydowały się na zakończenie sezonu. Pozostałe kraje zamierzają dokończyć zmagania, a francuskie ekipy muszą czekać na nową kampanię, która najprawdopodobniej rozpocznie się w sierpniu.

Puchary zostaną dokończone

Choć zmagań w Ligue 1 już nie zaobserwujemy, to Puchar Francji oraz Puchar Ligi Francuskiej zostanie rozstrzygnięty. Jak możemy przeczytać w komunikacie PSG, finałowym mecz w tym pierwszym turnieju zaplanowano na 24 lipca. Rywalem paryskiej ekipy jest St Etienne.

Z kolei starcie w Pucharze Ligi Francuskiej ustalono na 31 lipca. Mistrz kraju zmierzy się w ostatecznym starciu z Lyonem.

Bez kilku zawodników

Jak informuje RMC, PSG nie pomoże w tych dwóch spotkaniach Edinson Cavani oraz Thomas Meunier. Obaj zawodnicy odrzucili propozycje krótkoterminowych kontraktów.