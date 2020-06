Jacek Trzeciak nie jest już trenerem Olimpii Grudziądz. Szkoleniowiec pożegnał się z klubem po ponad dziewięciu miesiącach.

Dziewięć miesięcy w Olimpii

Jacek Trzeciak objął drużynę z Grudziądza na początku września. Od tamtej pory trener poprowadził zespół w 21 spotkaniach. Olimpia pod jego wodzą nie notowała długich serii bez porażki, aczkolwiek przed pewien czas znajdowała się w czołowej szóstce. Po restarcie rozgrywek zespół miał realne szanse na to, by powalczyć o baraże do ekstraklasy.

Przerwana seria bez zwycięstwa

Po przerwie forma Olimpii pozostawiała jednak wiele do życzenia. Warto jednak dodać, że podopieczni Jacka Trzeciaka mierzyli się z zespołami aspirującymi do awansu – Podbeskidziem, Wartą, Termalicą czy Miedzią. W czterech pierwszych meczach po zawieszeniu drużyna zdobyła zaledwie jeden punkt.

Mogło się wydawać, że wszystko w Olimpii wrócił na właściwe tory po wygranej 1:0 z Puszczą w ostatniej kolejce. Dzięki wyjazdowemu zwycięstwu po golu Joao Augusto, zespół awansował na ósme miejsce i tracił tylko punkt do baraży.

Nie wrócił autokarem z drużyną?

W minioną sobotę zespół jednak przegrał z GKS-em Tychy i spadł o jedną pozycję. Możliwe, że to spotkanie przesądziło o odejściu trenera, chociaż mówiło się o tym już w ubiegłym tygodniu. Wówczas pojawiły się pogłoski, że Jacek Trzeciak nie wrócił autokarem z drużyną po meczu z Puszczą.

Ostatecznie szkoleniowiec Olimpii rozwiązał kontrakt z klubem za porozumieniem stron. Na razie nie wiadomo, kto go zastąpi na stanowisku.

Fot. YouTube