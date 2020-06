Arthur Melo coraz bliżej transferu do Barcelony. Jak informuje “Sky Sports”, Juventus dogadał się z “Blaugraną” co do kwoty transferu.

Dawno nie zagrał 90. minut

Brazylijski pomocnik występuje w Barcelonie od dwóch lat. Od tamtej pory wystąpił w barwach “Dumy Katalonii” w 70 meczach, w których zdobył cztery gole i zaliczył sześć asyst. Po udanym początku sezonu Arthura zaczęły jednak trapić kontuzje. Choćby przez niemal cały grudzień piłkarz był wyłączony z gry z powodu problemów z pachwiną. Od tamtej pory tylko jeden mecz rozegrał od początku do końca.

Wymiana za Pjanicia

Od kilku miesięcy Arthur Melo jest łączony z Juventusem. Początkowo transfer piłkarza miał być częścią wymiany za Miralema Pjanicia, który miał powędrować w odwrotnym kierunku. Głos w sprawie tego ruchu zabrał w ostatnich dniach dyrektor sportowy Juventusu, Fabio Paratici. Przedstawiciel “Starej Damy” wyznał, że wciąż trwają negocjacje w sprawie pozyskania piłkarza i możliwej wymiany za Miralema Pjanicia.

– Często rozmawialiśmy z Barceloną. Obecnie obie ekipy mają przed sobą ważne mecze, więc negocjacje nieco przystopowały. – powiedział Fabio Paratici w rozmowie dla “Sky Sport Italia”. Działacz Juventusu dodał również, że nie odczuwa ciśnienia na to, by sfinalizować transakcję przed lipca.

Transfer do “Starej Damy” coraz bliżej?

Jak poinformował “Sky Sports”, kluby już się dogadały co do kwoty transferu. Koszt transakcji ma wynieść 80 milionów, jednak Barcelona wciąż chce pozyskać Pjanicia, co mogłoby obniżyć cenę.

Jeszcze niedawno mówiło się o tym, że Arthur Melo nie jest zainteresowany przenosinami do Włoch i liczy na wywalczenie miejsca w składzie Camp Nou. Może jednak Juventus, który nalega na transfer, przekona go do swoich warunków? Gianluca Di Marzio ostatnio stwierdził, że piłkarz coraz bardziej się przekonuje do możliwości zmiany otoczenia.