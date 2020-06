Manchester United – Sheffield United. Typy, kursy (24.06.2020)

Walka o czołową czwórkę w Premier League trwa w najlepsze. W ramach 31. kolejki, Manchester United rozegra mecz na własnym obiekcie z ekipą Sheffield United. Obie drużyny nadal mają spore szanse na miejsce gwarantujące udział w Lidze Mistrzów podczas kolejnego sezonu.

Manchester United – Sheffield United zapowiedź (środa, 19:00)

“Czerwone Diabły” po przerwie rozegrały jeden mecz. Zespół z Old Trafford wybrał się do Londynu, by rywalizować o trzy punkty w starciu z Tottenhamem. Ostatecznie spotkanie zakończyło się rezultatem 1-1. Bramkę dla gospodarzy strzelił Bergwijn, natomiast gola dla gości zdobył Bruno Fernandes z rzutu karnego.

Ole Gunnar Solskjaer nie może specjalnie narzekać na to, że nastąpiła przerwa od rozgrywek. Do pełni sprawności wrócili bowiem Paul Pogba oraz Marcus Rashford. Francuz w potyczce z “Kogutami” wszedł w drugiej części meczu i wywalczył dla swojej drużyny jedenastkę, którą na gola zamienił wspomniany wcześniej Fernandes.

Po 30. kolejce Manchester United traci pięć punktów do czwartej Chelsea. Gracze Solskjaera z pewnością dołożą wszelkich starań, by zniwelować różnicę. W osiągnięciu tego celu spróbują przeszkodzić zawodnicy Sheffield United. Beniaminek Premier League bardzo dobrze radzi sobie podczas kampanii 2019/2020, co potwierdza ósma lokata w tabeli.

“The Blades” nie mogą jednak zaliczyć restartu rozgrywek do udanych. W dwóch spotkaniach piłkarze Sheffield zdobyli zaledwie jeden punkt, nie zdobywając nawet bramki.

Manchester United – Sheffield United kursy bukmacherów

Faworytem tego starcia jest Manchester United. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi 1.44. Z kolei remis w tym spotkaniu bukmacherzy oszacowali na kurs 4.35. Triumf gości oceniono na kurs 8.00.

Manchester United – Sheffield United typy

“Czerwone Diabły” powinny poradzić sobie z Sheffield. W szczególności, że “The Blades” jak na razie nie radzą sobie tak dobrze, jak przed zawieszeniem rozgrywek. Dodatkowo, beniaminek Premier League ma problemy ze strzelaniem goli.

Manchester United – Sheffield United | Typ: Manchester United wygra, a Sheffield nie strzeli gola w meczu 2.02 @ BETFAN

Manchester United – Sheffield United | Typ: Marcus Rashford zdobędzie gola i Manchester United wygra mecz 2.35 @ BETFAN

Zagraj typy totalnie bez ryzyka. Przegrana = zwrot na konto główne