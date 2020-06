Polska vs Reszta Świata: Polacy gorą!

Mariusz Pudzianowski krzyknie “Polska górą”, gdy zobaczy zestawienie naszego cyklu za 32. kolejkę Ekstraklasy. W końcu Polacy byli w większości w składach ekip naszej ligi. Oczywiście nie wszędzie, ale dzięki bardzo dobrym wynikom w kilku miastach, udało osiągnąć się większość. Zresztą nasi wygrali we wszystkich liczbach, którymi mierzymy najlepszą ligę w Polsce.

Arka – Zagłębie

Niemal powtórka z ostatniego meczu domowego Arki. Tym razem jednak było o jednego Polaka mniej na boisku przez całe 90 minut niż w starciu z Wisłą Płock. Możliwe, że to efekt braku jednej zmiany. Tak czy siak wynik kapitalny i cieszący, mimo że szansę Arki, nawet po tej wygranej, na utrzymanie niewielkie, a Zagłębie gra już o pietruszkę.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 17

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 17

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 20/27

Korona – Raków

Taki wynik w meczu z udziałem Korony? Aż trudno uwierzyć. Tyle że dużą pomocą wykazali się goście z Częstochowy. Chociaż też trzeba pamiętać, że Maciej Bartoszek w drugiej połowie dał szansę trzem polskim rezerwowym. Jedyny szkopuł w tym, że dwóch z nich zamieniło rodaków, więc liczba rodzimych zawodników kończących mecz zbytnio nie wzrosła.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 10

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 12

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 15/28

ŁKS – Górnik

Tym razem mecz drużyn, w których większość stanowili obcokrajowcy. O ile w przypadku Górnika nikogo taki fakt nie powinien dziwić, o tyle łodzianie przyzwyczaili raczej do odwrotnego trendu. Na szczęście po przerwie wchodzili tylko nasi i za każdym razem zmieniali kolegę z innego państwa. Byłoby jeszcze lepiej, ale w samej końcówce z czerwoną kartką wyleciał Maciej Dąbrowski.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 8

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 12

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 13/27

Wisła Kraków – Wisła Płock

Kolejny kapitalny wynik w meczu dwóch Wiseł. Krakowianie znając wynik z Gdyni wiedzieli, że muszą wygrać i znowu odskoczyć na pięć punktów. Zadanie zrealizowali za sprawą swojej legendy Jakuba Błaszczykowskiego. Przy okazji mecz kończyło aż 19 Polaków na boisku, a jedynymi obcokrajowcami byli wówczas Nikola Kuveljic oraz Gieorgij Żukow i Giorgi Merebaszwili, przy czym dwaj ostatni weszli z ławki. Gruzin zmienił Mikołaja Kwietniewskiego, więc niewiele brakowało, a 20. Polaków skończyłoby mecz na murawie!

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 16

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 19

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 20/28

Lechia – Piast

Po spotkaniach grupy spadkowej, przyszła pora na mistrzowską. Wszystkie nie zachwyciły, a jedynego gola kibice zobaczyli w Gdańsku. Tam jednocześnie były najsłabsze wyniki, jeśli chodzi o środowe starcia. Niestety też swoje zrobiły zmiany, gdyż dwukrotnie Polacy wchodzili za siebie, a raz – Parzyszek – nasz został zastąpiony stranierim.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 9

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 9

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 12/28

Jagiellonia – Legia

Tylu Polaków w takim meczu? Naprawdę szacun, zwłaszcza dla gości. Legia oczywiście miała spore kłopoty kadrowe, ale mimo wszystko ośmiu rodzimych zawodników w warszawskim klubie to rzadkość. Ale to cieszy, zwłaszcza że Jaga dorzuciła kolejnych sześciu, dzięki czemu mimo 0:0, był pozytyw po tym spotkaniu. Trochę gorzej wyglądały zmiany, ale to być może efekt właśnie podstawowych składów obu ekip.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 14

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 12

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 15/27

Lech – Pogoń

Podobny scenariusz do tego w Gdańsku. Z tą różnicą, że tutaj mecz w zasadzie uratowali goście. Lech rotował składem i znowu odbiło się to na liczbie Polaków, których było ledwie trzech w wyjściowym składzie. Zmiany lepsze, ale też bez rewelacji.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 9

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 9

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 13/28

Śląsk – Cracovia

Mecz, którego mogliśmy się obawiać w naszym cyklu. W końcu Lavicka przyzwyczaił do trójki Polaków, a Probierz – ostatnio – tylko do jednego naszego w podstawowym składzie. Na szczęście mecz w środku tygodnia oznaczał kolejne rotacje, dzięki czemu obyło się bez kompletnego wstydu. Dobrze nie było, ale o tym wiedzieliśmy zerkając w terminarz, na kilka dni przed. Jednak show skradł Przemysław Płacheta, który strzelił dwa gole i dorzucił asystę zapewniając wrocławianom komplet punktów.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 8

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 7

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 10/28

Gole nasze, czerwone też

Skupiamy się głównie na zawodnikach, którzy rozpoczynają mecz w podstawowym składzie oraz wszystkich uczestnikach. Ale przy każdym meczu dopisujemy liczbę Polaków, którzy byli na boisku w momencie ostatniego gwizdka. Tutaj jest najlepiej, bo 97. naszych było spośród wszystkich 174. uczestników. Zabrakło dwóch, gdyż były czerwone kartki. Niestety, dla Polaków, więc przy odrobinie szczęścia mogło być jeszcze lepiej. Tak czy siak udało się skończyć w tym aspekcie z 55,75% wynikiem na korzyść Polski.

W strzelonych golach też jesteśmy nieco lepsi, a tutaj rzutem na taśmę przydały się trafienia Przemysława Płachety. Swoją drogą obok niego, trafiali jeszcze Jan Sobociński czy Bartosz Białek, a więc młodzieżowcy strzelili cztery z dziewięciu polskich goli. W pozostałych przypadkach zdobywali bramki np. weterani czyli Piotr Malinowski i Jakub Błaszczykowski.