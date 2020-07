Fani azjatyckiej piłki doczekali się rozpoczęcia rozgrywek w Chinach. Po dużej niepewności i masie spekulacji można w końcu ogłosić, że liga ruszy 25 lipca. Wprowadzono jednak szereg zmian w stosunku do poprzednich edycji rozgrywek.

Pierwotnie liga miała ruszyć 22 lutego, lecz w związku z pandemią koronawirusa rozgrywki oczywiście się nie rozpoczęły.

Jedna liga, dwa miasta

W nowej formule mecze ligowe w Chinach będą odbywać się w dwóch miastach. Będą nimi Dalian i Suzhou. Dzięki temu rozgrywki będzie można podzielić na dwie grupy, które będą rywalizowały w wymienionych wcześniej miastach. Nowością będzie również dodatkowe okienko transferowe. Po rozpoczętym dzisiaj lipcowym okienku, kluby będą mogły również dokonywać transferów we wrześniu.

Problemy obcokrajowców

Dużym kłopotem dla klubów była sytuacja zagranicznych piłkarzy, którzy na czas pandemii opuścili Chiny. Mieli oni duży problem z powrotem do Państwa Środka, jednak niedawno spora grupa zawodników wróciła do kraju dzięki wizom biznesowym. Wśród piłkarzy, którym to się jeszcze nie udało, jest m.in. Adrian Mierzejewski. W nadchodzącym sezonie zabraknie również sędziów z zagranicy. W poprzedniej kampanii arbitrami w lidze chińskiej byli znani w Europie Mark Clattenburg czy Milorad Mazić.