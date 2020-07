Dobra wiadomość dla wszystkich sympatyków Legii Warszawa. Trener Aleksandar Vuković związał się z klubem nową umową, która będzie obowiązywać do końca czerwca 2022 roku.

Legia pod wodzą serbskiego trenera jest obecnie liderem ekstraklasy i pewnie zmierza po kolejny tytuł mistrza Polski. “Wojskowi” dotarli również do półfinału krajowego pucharu, gdzie zmierzą się z Cracovią.

Trudny początek

Przypomnijmy, że Vuković na początku kwietnia zeszłego roku zastąpił na stanowisku trenera Legii Warszawa, Ricardo Sa Pinto, który zostawił po sobie rozbitą drużynę. Co prawda dla Vuko nie była to zupełnie nowa rola, ponieważ już trzeci raz w karierze objął taką funkcję. Tym razem jednak został na dłużej, co wyszło warszawskiej drużynie na dobre. Jak wcześniej wspomnieliśmy Legia zajmuje pierwsze miejsce w tabeli ekstraklasy i trudno wyobrazić sobie, by nie została mistrzem Polski. Kibice “Wojskowych”mogą mieć również nadzieję na dobre występy swojej drużyny w eliminacjach do europejskich pucharów, ponieważ Legia obecnie prezentuje się bardzo dobrze na boiskach ekstraklasy.

Stabilizacja

Vuković przejął obowiązki pierwszego trenera Legii w kwietniu ubiegłego roku. Obecny sezon jego podopieczni zaczęli przeciętnie, lecz serbski szkoleniowiec szybko opanował sytuację i usadowił warszawski klub na miejscu lidera ekstraklasy. Jednym z celów Vukovicia w rozgrywkach 2020/21 będzie awans z Legią do fazy grupowej europejskiego pucharu.