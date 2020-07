ŁKS Łódź – Wisła Kraków. Typy, kursy (3.07.2020)

ŁKS Łódź to drużyna, która jako pierwsza spadła z ekstraklasy w tym sezonie. Czy podopieczni Wojciecha Stawowego zatrzymają Wiślę, któa dziś może zapewnić sobie utrzymanie?

ŁKS Łódź – Wisła Kraków zapowiedź

ŁKS po 33. kolejce zajmuje ostatnie miejsce w lidze z 21 punktami na koncie. Podopieczni Wojciecha Stawowego jako pierwsi pożegnali się z ekstraklasą, zresztą po nowym roku nie zrobili żadnego kroku w stronę utrzymania. Z zespołu odszedł Dani Ramirez, co wpłynęło na dalszą postawę drużyny. ŁKS w 2020 roku wygrał tylko jeden ligowy pojedynek, a po zawieszeniu rozgrywek zdobył zaledwie punkt. Poza tym zespół kontynuuje serię pięciu porażek z rzędu.

Tymczasem “Biała Gwiazda”, która jeszcze niedawno była uważana za kandydata do spadku, już w tej kolejce może zapewnić sobie utrzymanie. Zespół w tej chwili ma przewagę ośmiu punktów nad strefą spadkową. Jeśli podopieczni Artura Skowronka wygrają z ŁKS-em, a pojedynek Arki z Koroną zakończy się remisem, Wisła zapewni sobie pozostanie w polskiej elicie na przyszły sezon.

Poprzednie dwa mecze zakończyły się zwycięstwami drużyny z Krakowa. Wiele wskazuje na to, że zespół wygra i tym razem, nawet mimo absencji Jakuba Błaszczykowskiego.

ŁKS Łódź – Wisła Kraków kursy

Bukmacherzy za faworytów uznają piłkarzy “Białej Gwiazdy”, oceniając kurs na ich zwycięstwo na 1.94. Z kolei kurs na wygraną ŁKS-u wynosi 3.80, a na remis 3.65.

ŁKS Łódź – Wisła Kraków typy

ŁKS już dawno nie zdobył bramki w pierwszej połowie i czeka na to już prawie miesiąc. To może wskazywać na to, że również w pojedynku z Wisłą nie zdobędzie gola do przerwy. Poza tym, poprzednie mecze między drużynami obfitowały w gole – może tak będzie i tym razem?

ŁKS – Wisła | Typ: Czyste konto Wisły w pierwszej połowie @1.55 BETFAN

ŁKS – Wisła | Typ: Powyżej 3.5 goli w meczu @2.74 BETFAN

