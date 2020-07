Wahadła są obecnie najgorzej obsadzoną pozycją w Interze Mediolan. “Nerazzurri” pozyskali już Achrafa Hakimiego, więc prawa strona defensywy jest już odpowiednio wzmocniona. Teraz przyszła pora na zabezpieczenie lewej flanki.

Jak informuje “Sky Italia” za pośrednictwem Fabrizio Romano, włoski klub rozpoczął rozmowy w sprawie kupna Emersona.

Inter have started talks with Chelsea to sign Emerson Palmieri. Antonio Conte wants him as LB for next season after Hakimi. Official bid to be made soon. 🔵 @DiMarzio @SkySport #Chelsea #Inter #transfers

