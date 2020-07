Jadon Sancho to niekwestionowana gwiazda obecnej piłki nożnej. Obok Kyliana Mbappe wydają się tymi zawodnikami, którzy przejmą schedę po duecie Messi – Ronaldo w kontekście zdobyczy największych nagród.

Jeden z najlepiej poinformowanych dziennikarzy w aspekcie zawodników z Bundesligi – Christian Falk podał informację, jakoby włodarze Borussii Dortmund postawili ultimatum, co do transferu swojej gwiazdy. Anglik w ostatnim czasie miał podkreślić chęć opuszczenia niemieckiego klubu na rzecz Manchesteru United, ale transakcja nie będzie prosta do zrealizowania. Szefowie “Czerwonych Diabłów” mają czas wylicytować ofertę tylko do 10 sierpnia.

Update @Sanchooo10: Ultimatum from @BVB to @ManUtd. If United wants to bid for Sancho, the deal must be done til August 10th @BILD_Sport

— Christian Falk (@cfbayern) July 7, 2020