Atmosfera wyborów prezydenckich narasta z każdym dniem. Zawsze w tym czasie ciekawą kwestią jest wybór osób z pierwszych stron gazet. Stąd też nieprzypadkowo pytano o to także byłego prezesa PZPN – Grzegorza Latę.

W rozmowie dla “WP SportoweFakty” przeprowadzonej przez Marka Wawrzynowskiego były król strzelców mistrzostw świata rozmawiał na tematy polityczne. Opowiadał o m.in. swoich odczuciach, co do debaty, rywalizacji dwóch dużych partii. Nie zabrakło pytania o sprawę najistotniejszą, na którą wiele osób mogłoby ostrzec sobie zęby, czyli na kogo w drugiej turze zagłosuje Grzegorz Lato. Na owe pytanie odpowiedział:

Lato ubolewa także nad faktycznym podziałem Polaków. Nie podoba mu się masa fanatyków, kłócących się braci tylko z powodu innych przekonań, co potwierdził:

Muszę panu powiedzieć, że strasznie się u nas zaroiło od fanatyków. Naród jest podzielony jak nigdy i mnie to bardzo boli. Brat nie rozmawia z bratem, bo mają inne przekonania. To jest chore. My mamy w domu zasadę, że przy stole nie rozmawiamy o polityce i religii. To każdy wie. Dlatego ja chcę, żeby to była moja prywatna sprawa na kogo zagłosuję. Ale co jest ważne to, żeby głosować.