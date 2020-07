Totolotek – opinie i oferta

Totolotek to jeden z najdłużej działających podmiotów na rynku. Czy jego doświadczenie przenosi się na ofertę i warto korzystać z jego usług? Z naszego artykułu dowiesz się wszystkiego o tym, co daje Totolotek – opinie, kody, promocje i to, czego możesz potrzebować.

Jakie są opinie o Totolotku?

Sprawdźmy na początku, jakie emocje wzbudza Totolotek. Opinie są ważną wskazówką dla początkującego gracza, który może zrobić odpowiednie rozeznanie przed rozpoczęciem przygody z danym przedstawicielem rynku bukmacherskiego.

Jak historia wpływa na opinie o Totolotku?

Nie ma co ukrywać, że Totolotek to dinozaur na polskim rynku gier i zakładów. Firma powstała w 1992 roku (znana, jako Toto-mix) i jako jedna z pierwszych otrzymała licencję na prowadzenie działalności na podstawie nowych przepisów o grach hazardowych. Jest częścią międzynarodowej grupy zrzeszającej podmioty bukmacherskie, a dodatkowo, jako jedyny w Polsce ma oficjalne partnerstwo UEFA. Od 2013 roku firma umożliwia granie w wersji online. Najbardziej charakterystycznym symbolem Totolotka jest uśmiechnięte słoneczko wbudowane w logotyp firmy.

A jak jest jeżeli chodzi o legalność firmy Totolotek? Jak wspominaliśmy, jako jedna z pierwszych otrzymała pozwolenie na prowadzenie gier hazardowych pod nazwą Totolotek Zakłady Bukmacherskie Spółka Akcyjna. Dane firmy to:

nr KRS 0000027214

kapitał zakładowy 8 milionów złotych

NIP: 5240302341

REGON: 010333455

Firma jako pierwsza w 2013 roku otrzymała pozwolenie na działalność w Internecie. Wcześniej przedsiębiorstwo stoczyło batalię z ówczesnym ministrem finansów Jackiem Rostowskim o zawieszenie koncesji. Od 2017 roku stanowi jedną z głównych trybów polskiego rynku gier i zakładów.

Nr licencji: AG/9/7251/8/LBU/2012/2013/RD61485

Data licencji: 20 czerwca 2013 r.

Tak wygląda historia bukmacherskiego potentata, jakim z pewnością jest Totolotek. Opinie dotyczące tego podmiotu są głównie pozytywne. Gracze podkreślają szeroką ofertę zakładów, zaangażowanie w sponsorowanie sportu, bardzo znaną i wiarygodną markę, znaną nie tylko wśród grających osób. Spójrzmy jak to działa w praktyce.

Jak skorzystać z pełnej oferty w Totolotku?

Skoro znasz już historię tego bukmachera i wiesz, że to w pełni legalna firma, czas poznać zasady współpracy z firmą i to, czy warto na jego stronie grać.

Rejestracja to początek, ale wpływa na opinie!

Na początku musisz pamiętać oczywiście o rejestracji. Ta wygląda podobnie jak w przypadku pozostałych firm obecnych na rynku. Ofertę bukmachera możesz natomiast przejrzeć wcześniej – po potwierdzeniu wieku na stronie za pomocą kliknięcia w odpowiedni button.

Podczas rejestracji musisz podać swoje dane. Konieczne jest potwierdzenie przebywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, data urodzenia, imię, dane kontaktowe, a także numer PESEL. W formularzu musisz określić też, czy chcesz otrzymać bonus (na jego temat przeczytasz w dziale „Dodatkowe bonusy i freebety. Czy wpłyną na opinię o Totolotku?”). Konieczny będzie też wybór narodowości.

Nie musisz zaznaczać wszystkich zgód jeżeli nie chcesz, ale konieczne będzie potwierdzenie, że masz 18 lat. Po wszystkim posiadasz już konto u bukmachera. Dużym udogodnieniem w stosunku do rejestracji jest konto tymczasowe, którego ograniczenia są dużo mniejsze w porównaniu do konkurencji, a czas rejestracji to około minuty. Z takim właśnie kontem zaczynasz. Możesz już grać z maksymalnym depozytem 5000 złotych.

Do ostatecznej weryfikacji niezbędny będzie numer konta i podanie bukmacherowi skąd czerpiesz źródła finansowania do grania. Koniecznie wyślij również skan dowodu osobistego na adres mailowy [email protected].

Opinie o stronie internetowej Totolotka

Strona internetowa Totolotka jest bardzo przyjazna i dość prosta. Niektórzy mają opinię, że Totolotek wręcz zbyt mocno poszedł w prostotę, ale głównie taki wybór jest chwalony przez graczy. Dużym plusem Totolotka (opinie skupiają się dość mocno na tym) jest rozbudowana oferta. Nie brakuje w niej najpopularniejszych lig i mniej popularnych dyscyplin takich jak żeglarstwo, czy krykiet. Do oferty jednak przejdziemy.

Wracając natomiast do samej witryny, to jest ona głównie szara z domieszką żółtego. Jak wspominaliśmy, bije z niej prostota. Po lewej stronie znajduje się możliwość wyboru dyscypliny i konkretnych krajów związanych z danymi rozgrywkami. Oferta pozasportowa jest jednak pomieszana ze sportową, stąd trochę gorzej odnaleźć takie kategorie jak Polityka czy Esport. W belce z lewej strony wyróżniono kolejno:

Kategorie zakładów (Top, Live, Last Minute, Dziś)

Zakłady jutrzejsze/wyniki

Wybór dyscyplin

Wybór kraju rozgrywek

Wybór ligi

Grupę zakładów

Typ zakładu

W centralnej części strony znajdują się natomiast szczegóły zakładu i możliwość postawienia. Po prawej ustawiono belkę ze szczegółami kuponu – typ zakładu (singiel, kombi, system), wartość i wszelkie szczegóły dotyczące kuponu.

Na samej górze znajduje się z kolei belka do logowania do serwisu bukmachera i możliwość odwiedzenia menu. W nim mamy możliwość sprawdzenia aktualnych bonusów, bloga, FAQ, kontaktu i sprawdzeniu gdzie mamy możliwość obstawienia stacjonarnie i odwiedzenia punktu prowadzonego przez Totolotek (opinie użytkowników wskazują na to, że często z tej opcji korzystają).

Jaką ofertę ma Totolotek i jakie są o niej opinie ?

Bukmacher przedstawia zwykle standardową ofertę n najpopularniejsze dyscypliny sportowe na świecie, ale ma też zakłady długoterminowe (z odległymi zdarzeniami), politykę (polską i światową) czy esport. Bardzo rozbudowana jest też możliwość obstawiania tych mniej popularnych dyscyplin jak snooker, krykiet, MMA czy kolarstwo. Wyszukiwania zakładów jest dość intuicyjne i nawet mniej doświadczeni gracze powinni sobie z tym poradzić.

Totolotek nie umożliwia transmisji live, ale w zakładach rzetelnie wyświetla wyniki i umożliwia użytkownikom stawianie w opcji na żywo. W tym przypadku można pochwalić bukmachera, bo stara się przygotować live na nawet mniej popularne dyscypliny. Wśród nich znajdziesz m.in.:

Krykiet

Pływanie

Hokej na trawie

Snooker

Kolarstwo

Dodatkowe bonusy i freebety. Czy wpłyną na opinie o Totolotku?

W przypadku Totolotka można znaleźć w sieci wiele kodów promocyjnych czy bonusów (np. we współpracy z różnymi serwisami www). Nie ma aktualnie typowych dla niektórych bukmacherów freebetów na konto główne. Z prowadzonych jawnie akcji bonusowych (poza powitalnym) aktywne są:

Bonus KingSize – przy połączeniu 30 zakładów można dostać dodatkowe 66 procent bonusu. Ważne jest to, że w promocji biorą zakłady powyżej kursu 1,20. Niższe są uwzględniane przy obliczeniu wygranej, ale nie mają wpływu na KingSize

– przy połączeniu 30 zakładów można dostać dodatkowe 66 procent bonusu. Ważne jest to, że w promocji biorą zakłady powyżej kursu 1,20. Niższe są uwzględniane przy obliczeniu wygranej, ale nie mają wpływu na KingSize Bonus Lucky Loser – bonus za przegrane kupony na aktualnie wskazane przez bukmachera rozgrywki (informują o tym na kanałach SM). Żeby wziąć udział w promocji musisz postawić kupon na minimum 25 złotych i tyle bonusu dostaniesz. Jest on ważny przez 14 dni i musisz obrócić nim po minimalnym kursie 2.00

– bonus za przegrane kupony na aktualnie wskazane przez bukmachera rozgrywki (informują o tym na kanałach SM). Żeby wziąć udział w promocji musisz postawić kupon na minimum 25 złotych i tyle bonusu dostaniesz. Jest on ważny przez 14 dni i musisz obrócić nim po minimalnym kursie 2.00 Early CashOut – możliwość wcześniejszej wypłaty w trakcie trwania danego zdarzenia. Tylko w przypadku, gdy potencjalna wygrana jest wyższa od pierwotnej stawki. Jeżeli jesteś nowym klientem, to przed przystąpieniem do promocji musisz wpłacić minimum 20 złotych na konto depozytowe

Za rejestrację przysługuje bonus powitalny (100 procent pierwszej wpłaty, maksymalnie do 500 złotych). Trzeba jednak zasilić konto w ciągu 6 miesięcy od momentu założenia konta na Totolotek. Opinie na ten temat są różne, bo gracze podkreślają, że aby skorzystać z promocji trzeba dość mocno obrócić bonusem. Warunki wypłaty to:

Trzykrotny obrót kwotą depozytu i bonusem

Do obrotu wliczane są wyłącznie kupony z trzema zdarzeniami

Minimalna wpłata bonusowa wynosi 20 złotych

Najniższy kurs na kuponie może wynieść nie mniej niż 1,35

Warunki obrotu muszą być spełnione w ciągu 30 dni, inaczej ten przepada!

Program Bet Club

Choć Totolotek nie ma bardzo wyróżniających się programów i bonusów, to warto zwrócić uwagę na program lojalnościowy Bet Club. Funkcjonuje on zarówno w Internecie, jak i punktach sprzedaży. Uzbierane w czasie gry punkty można wymieniać na bonusy i dalszą zabawę. Punkty zbierasz poprzez obstawianie kolejnych zdarzeń. Ich ilość możesz obliczyć według wzoru: stawka x liczba zdarzeń.

Sporty wirtualne w ofercie Totolotka

Totolotek co jakiś czas uaktywnia ofertę sportów wirtualnych, jednak nie jest to ciągła forma prowadzenia oferty. W momencie pojawienia się takiej opcji, bukmacher dotychczas dawał okazjonalne freebety i bonusy. Piłka nożna, koszykówka, tenis – to na te trzy dyscypliny postawił wirtualnie Totolotek. Opinie użytkowników świadczą o odstawaniu od konkurencji i sporym zawodzie w tej kwestii.

Kursy w Totolotku – opinie graczy są pozytywne

Totolotek ma zwykle wysokie kursy, z których użytkownicy są zadowoleni. W porównaniu do największej konkurencji bukmacher oferuje im wysokie stawki za te same zdarzenia. Pod tym względem bukmacher, (choć w Polsce znajduje się na trzecim miejscu pod względem wielkości) dla wielu użytkowników lideruje na rynku). Bukmacherzy pracujący dla Totolotka starają się układać dobrą ofertę zarówno na live, jak i zakłady w czasie przyszłym.

Płatności i wypłaty

Totolotek daje szerokie możliwości wpłat i wypłat. Są to:

Karta płatnicza/kredytowa

DOTPAY

Transferuj

BLIK

Minimalny depozyt do wypłaty to 0,01zł. Maksymalny to pół miliona złotych. Ograniczeniem jest kwota wpłaty na depozyt (minimum 4 złote). Wpłaty dokonywane są do godziny 12:00, natomiast, jeżeli chcesz uzyskać pieniądze tego samego dnia, musisz ją zgłosić do 10:00. Co ważne, pieniądze są przelewane wyłącznie na podane przez użytkownika konto.

Jak wypada aplikacja mobilna Totolotka i jakie opinie o niej znajdziemy?

Totolotek posiada w pełni funkcjonalną aplikację mobilną z wersją na iOS i Androida (i co jest zaskoczeniem, wyprzedza tym niektórych konkurentów). Za instalację aplikacji użytkownik może zgarnąć nawet 49 złotych bonusu (dokładnie 100 procent wpłaty od minimum 20 złotych). Warto jednak zaznaczyć, że aplikacja powstała dość późno, bo dopiero w sierpniu 2019 roku.

Sama apka jest prosta w obsłudze i przyjazna użytkownikom. Wyglądem przypomina stronę internetową. Dzięki aplikacji z łatwością możemy stworzyć kupon dla zdarzeń live i obserwować aktualne wyniki w rywalizacji sportowej oferowanej przez Totolotek. Opinie użytkowników wobec aplikacji są pozytywne – ci podkreślają, że program jest stabilny, łatwy w obsłudze i nie ogranicza w niczym oferty bukmachera.

Obsługa Klienta Totolotka – opinie

To z pewnością zaleta Totolotka. Dzięki punktom stacjonarnym firma ma rozbudowany moduł obsługi klienta. Ograniczone są jednak formy kontaktu. Na stronie FAQ jest bardzo ubogie i ogranicza się do kilku kwestii. W celu wyjaśnienia zdarzeń spornych Totolotek poleca kontakt mailowy ([email protected]) oraz telefoniczny (507 002 139 lub 507 002 393). Dla zalogowanych użytkowników przygotowano czat. Wszystkie opcje aktywne są w godzinach 8:00 – 20:00 (czym nie obejmują najczęściej wieczornych zdarzeń) i wyraźnie brakuje tu możliwości kontaktu przez formularz. Mimo to klienci są najczęściej zadowoleni z obsługi użytkowników.

Wady i zalety Totolotka

Na plus:

Przejrzysta strona internetowa

Bogata historia

Rozbudowana oferta zakładów

Aplikacja na najpopularniejsze systemy operacyjne

Wysokie kursy

Punkty stacjonarne i dobra obsługa klienta

Na minus:

Brak ciekawych bonusów

Brak ciągłej oferty na sporty wirtualne

Ograniczony czas obsługi klienta

Skomplikowany system wypłaty bonusów powitalnych

Uboga oferta kombinacyjnych zakładów (praktycznie tylko tradycyjne Ako i Singiel)

Totolotek – opinie użytkowników

Jakie zdanie mają klienci o firmie Totolotek? Opinie są raczej pozytywne. Gracze podkreślają bogatą ofertę i łatwość obsługi. Niektórzy zwracają jednak uwagę, że firma mniej uwagi poświęca internetowym opcjom, a skupia się na punktach stacjonarnych. Wielu użytkowników ceni sobie jednak Totolotka za pewność i tradycję na rynku.

Pytania i odpowiedzi

Przed Państwem odpowiedzi na często spotykane pytania związane z ofertą Totolotka i opiniami o tym bukmacherze.

Czy Totolotek jest legalnym bukmacherem?

Tak, to jedna z pierwszych, w pełni legalnych firm na rynku

Czy Totolotek posiada aplikację mobilną?

Tak, zarówno na Androida, jak i iOS

Czy Totolotek posiada punkty naziemne?

Tak, firma ma ponad 100 punktów naziemnych

Czy Totolotek nakłada limity?

Limit wygranej w Totolotku to 500 000 złotych. Maksymalna dzienna stawka to natomiast 750 000 złotych, a miesięczna to 4 miliony złotych.