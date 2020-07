35-latek jak do tej pory z powodzeniem prowadził II-ligowy zespół Skry Częstochowa. Został nowym szkoleniowcem GKS-u Jastrzębie.

Zastąpi na tym stanowisku Jarosława Skrobacza, który objął tę drużynę w 2016 roku, kiedy ta grała jeszcze w trzeciej lidze. Klub poinformował, że Skrobacz zrezygnował z dalszego prowadzenia zespołu.

💥 Nowym trenerem GKS-u Jastrzębie został Paweł Ściebura! ℹ️ W sztabie szkoleniowym znajdą się także Łukasz Włodarek (asystent trenera) i Piotr Paś (trener bramkarzy). @_1liga_ #WydobywamyTonyEmocjihttps://t.co/jdLYaWFKwk — GKS Jastrzębie (@GKS_JASTRZEBIE) July 9, 2020

Usłana ścieżka

Dla Ściebury będzie to kolejne spore doświadczenie. Szkoleniowiec ten jak do tej pory prowadził trzy seniorskie drużyny, z której w okręgowej Pogoni Kamyk pracował jako grający trener. Od 2012 do 2017 roku był trenerem grup młodzieżowych Skry Częstochowa, a w latach 2015-2017 asystentem trenerów pierwszego zespołu (kolejno Piotra Mrozka i Jakuba Dziółki). W końcu przyszedł czas na samodzielną przygodę. 21 stycznia 2018 roku został szkoleniowcem seniorskiego zespołu z Częstochowy. Na sukces nie czekał zbyt długo, gdyż już w pierwszym podejściu wywalczył awans do II ligi. W kolejnym sezonie Skra jako beniaminek zajęła wysokie jedenaste miejsce.

Walka o byt

GKS Jastrzębie zajmuje dwunastą pozycją w I lidze, ale do końca musi obawiać się o pozostanie w lidze. Przewaga Jastrzębian nad strefą spadkową to tylko dwa punkty. Asystentem Pawła Ściebury w sztabie szkoleniowym będzie Łukasz Włodarek. Umowa obowiązywać będzie do 30 czerwca 2021 roku.