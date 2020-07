Dani Ceballos obecnie reprezentuje barwy Arsenalu, gdzie wypożyczony jest z Realu Madryt. Według “The Express” nie jest pewne, że zostanie na następne sezony, gdyż interesują się nim także trzy inne kluby.

Trzy kluby, o których mowa to: AC Milan, Real Betis i Valencia CF. Piłkarz wyceniany jest na 30 milionów euro. Kontrakt z Realem wygasa dopiero z końcem czerwca 2023 roku.

Real pozwoli na odejście

Wszystko wskazuje na to, że Ceballos odejdzie z zespołu “Królewskich”. W Realu podobno miałoby być małe wietrzenie szatni, co przyczyniłoby się do odejścia Hiszpana. Z drużyny z Madrytu odszedł już Achraf Hakimi i Javi Sánchez. Pierwszy z nich został bohaterem hitowego transferu do Interu Mediolan.

Angielskie standardy

Ceballos wystąpił w tym sezonie w 31 spotkaniach, w których zdobył dwie bramki oraz zaliczył pięć asyst. Oczekiwania były jednak większe, gdyż pomocnik zachwycał swego czasu na młodzieżowych Mistrzostwach Europy w 2019 roku. Wraz z reprezentacją Hiszpanii wygrał całe rozgrywki. Po roku spędzonym na Wyspach Brytyjskich raczej mało kto wiąże z nim nadzieje w Madrycie.