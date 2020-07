Wiele osób zastanawia się nad rozpoczęciem swojej przygody z obstawianiem wydarzeń sportowych, e-sportowych i innych. Zakład bez ryzyka to jedna z najpopularniejszych promocji, jaką oferują bukmacherzy, bardzo często dla osób, które dopiero zakładają konto w ich serwisach. Na czym polega zakład bez ryzyka u bukmacherów? Gdzie z takiego rozwiązania klienci mogą skorzystać? Odpowiadamy!

Zakład bez ryzyka u bukmacherów – co to jest?

To promocja typu cashback, w której jak sama nazwa wskazuje, w razie niepowodzenia, czyli, co oczywiste, błędnego postawienia swojego typu, pieniądze wracają ponownie na konto użytkownika. W normalnych warunkach gracz po prostu straciłby swoje środki, dlatego zakład bez ryzyka jest tak chętnie proponowany przez bukmacherów dla początkujących użytkowników. Promocje te związane są jednak z koniecznością zainwestowania swoich pieniędzy. Właśnie w ten sposób możemy rozróżnić zakład bez ryzyka od freebetu, które to często traktowane są jako synonimy, a w rzeczywistości nimi nie są.

Gdzie rozpocząć swoją przygodę z bukmacherką?

Część osób pierwsze spotkania obstawia w punktach stacjonarnych, jednak w nich nie istnieje tak wiele możliwości skorzystania z różnych ofert, jak w internecie. To właśnie tam pojawia się coraz więcej debiutantów. Mogą oni liczyć na skorzystanie z takich promocji, jak wspomniany zakład bez ryzyka. Warto zaznaczyć, że grać powinniśmy tylko i wyłącznie u legalnych polskich bukmacherów. Do tego grona należą między innymi: STS, Fortuna, LV Bet, Betfan, Betclic, Etoto, Totalbet, Totolotek, Milenium czy PZBuk. Spora część z bukmacherów sponsoruje duże grono polskich drużyn sportowych, dlatego wielu kibiców decyduje się grać u tego “buka”, który aktualnie wspiera ich ukochaną ekipę.

Gra u legalnego bukmachera sprawia, że mamy pewność, iż nasza wygrana zostanie nam wypłacona. Jak sprawdzić czy bukmacher, u którego zamierzamy postawić pieniądze jest legalny? Wystarczy wejść na jego stronę internetową, tam bowiem musi znaleźć się nota prawna, która poświadcza legalność usług. Informacje o legalności bukmachera można również sprawdzić na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów.

Którego bukmachera wybrać?

Jeśli przy wyborze kierujemy się rozumem, a nie sercem, wówczas warto poświęcić kilkanaście minut na lekturę akcji specjalnych organizowanych przez poszczególnych bukmacherów. Niektóre promocje są niezwykle korzystne dla graczy, którzy zakładają konto po raz pierwszy i aż żal z ich nie skorzystać. Wielu doświadczonych użytkowników zarejestrowanych jest już na wielu platformach i obecnie przeczesują oferty “buków” w poszukiwaniu najkorzystniejszych rozwiązań w nadchodzącym okresie – najczęściej przy okazji najważniejszych wydarzeń sportowych, takich jak mistrzostwa świata, Europy czy turnieje Wielkiego Szlema.

Opinie o bukmacherze z zakładem bez ryzyka

Przed wyborem pierwszego bukmachera, dobrze jest się zapoznać z opiniami na jego temat. Pomocna w tych działaniach będzie wyszukiwarka Google i wpisanie w nią takich haseł jak na przykład: “opinie o zakładzie bez ryzyka w Fortunie” czy “Betfan opinie o bukmacherze”. Jednak nade wszystko powinniśmy, czego niestety nadal wiele osób nie robi, czytać regulaminy, którymi opatrzone są wszystkie konkursy i oferty reklamowane przez bukmacherów.

Co sprawdzić w regulaminie?

Zakłady bez ryzyka różnią się ze sobą, ponieważ każda z firm chce się wyróżnić na tle pozostałych. Warto wskazać na kilka różnic na które z pewnością natrafimy przeglądając oferty. Są to:

sposób włączenia się do udziału w oferowanej promocji;

z jakimi ewentualnymi bonusami można łączyć zakład bez ryzyka;

jeśli jest to wymagane, warunki obrotu zwróconą stawką;

zwrot jej w formie bonusu lub do depozytu;

czy będzie on wykonany z podatkiem czy bez niego;

czas na wykorzystanie zwróconych pieniędzy;

kursy minimalne, które są progiem zawarcia zakładu bez ryzyka;

kwota maksymalnego zwrotu stawki;

ewentualny kod promocyjny, który użytkownik musi wpisać, aby móc “odzyskać” zainwestowane fundusze.

Fortuna – zakład bez ryzyka

Ten bukmacher stara się przyciągnąć nowych graczy reklamując go jako “wyjątkowy bonus dla Ciebie”. Każdy, kto założy konto internetowe otrzyma pierwszy kupon, który będzie zakładem bez ryzyka. W wypadku przegranej, Fortuna zwraca wkład za kupon – do 100 złotych. Jeżeli użytkownik będzie chciał wykorzystać bonus w 100%, wówczas należy zagrać za 114 złotych. Dlaczego w ten sposób wygląda podział stawki? Jest to związane z 12% podatkiem od gier i stawką kuponu pomniejszoną właśnie o niego. Wydarzenia, które gracz zawrze na swoim kuponie, muszą zostać rozstrzygnięte do 30 dni od ich postawienia. Gracz po porażce otrzyma na swoje konto w ciągu trzech dni należny bonus, który musi wykorzystać u bukmachera i nie może oddać go komuś innemu. Co niezwykle ważne, każdy z klientów Fortuny, może z tej promocji skorzystać tylko raz. Warto również dodać, że promocja zakładu bez ryzyka, nie łączy się z prezentem na start.

Zakład bez ryzyka Fortuna – opinie

Nowy gracz za samą tylko rejestrację otrzyma w prezencie 20 złotych na grę w postaci 2800 punktów FKP – Fortuna Klub Plus, który jest swego rodzaju programem lojalnościowym bukmachera, a za każde postawienie kuponu otrzymuje się kolejne “oczka”, które można wymienić na darmowy zakład. Dodatkowo użytkownicy mają możliwość otrzymania dodatkowego bonusa od depozytu w wysokości maksymalnie 1000 złotych. Fortuna jest jednym z bukmacherów, który zdominował polski rynek zakładów. Nic dziwnego, że w sieci możemy znaleźć wiele pozytywnych opinii na temat zakładów i poszczególnych ofert, w tym także powitalnego zakładu bez ryzyka. Szansa postawienia 100 złotych bez możliwości przegranej jest niezwykle kusząca i nowi gracze otwierają konto właśnie w Fortunie.

Zakład bez ryzyka w BETFAN

U tego bukmachera, chcący zagrać z tego rodzaju zabezpieczeniem nowy gracz, musi dokonać depozytu o wartości minimalnej 10 złotych. Tworząc kupon, musi tak dobrać zdarzenia, by ich kurs był równy co najmniej 1,14. Promocję tą wyłącza oferta MATCHDAY BOOST, czyli podwyższona stawka na hitowy mecz. Betfan nowemu graczowi w przypadku jego niepowodzenia zwraca na saldo główne pieniądze w wysokości równowartości stawki. Zgodnie z regulaminem zakładu bez ryzyka, Betfan swojemu klientowi zwróci wartość kuponu do maksymalnie 100 złotych. Zwrot dokonywany jest w ciągu 48 godzin roboczych od ostatniego zdarzenia na kuponie. Betfan, co oczywiste, zaznacza, że każdy klient może wziąć udział w organizowanej akcji tylko jeden raz. Ma on prawo anulować bonus w przypadku prób tworzenia kilku BetKont lub zakładania ich na różne dane osobowe albo też posłużenie się nie należącym do niego dokumentem tożsamości. BetKonto warto założyć na całkiem nowe urządzenie lub adres IP, ponieważ organizator może anulować otrzymanie bonusu w przypadkach jego powtórzenia. Choć wydaje się to niedogodnością, bukmacher w pełni zabezpiecza się przed nieuczciwymi graczami, tym samym doceniając tych, którzy do “buka”, który jest ich partnerem w realizowaniu pasji, podchodzą z szacunkiem i w pełni uczciwie.

Zacznij bez ryzyka. Oferta powitalna w Betclicku

Betclick oferuje osobom, które stawiają swój pierwszy kupon naprawdę duży cashback! Nowi użytkownicy mają szansę otrzymać aż 500 złotych zwrotu. Jeśli chcą uzyskać maksymalny zwrot w tej promocji powitalnej, muszą obstawić pierwszy kupon o wartości 568 złotych. Dzięki temu rozwiązaniu debiutant może poszczycić się niezwykle wysoką potencjalną wygraną, a w przypadku ewentualnej porażki, strata pieniężna wcale nie będzie odczuwalna tak mocno. Jest to związane, podobnie jak w przypadku Fortuny, z wartością kuponu, pomniejszoną o 12% podatku od gier.

Betclick – zakład bez ryzyka – zasady

Wysokość stawki pierwszego postawionego zakładu, nie może być mniejsza od 1,14, podobnie jak ma to miejsce w Betfanie. Użytkownik nie może scedować kwoty bonusu na osobę trzecią. Aby przenieść Saldo Bonusowe do salda pieniężnego i możliwości wypłaty pieniędzy, gracz musi zawrzeć i rozliczyć zakłady, z kursem minimalnym 2,00, w kwocie równej sześciokrotnej wartości otrzymanego bonusu. Dla przykładu, gdy postawimy pierwszy zakład o wartości 100 złotych, bonus wynosić będzie 88 złotych, a obrót 6*88 złotych.

Pytania i odpowiedzi

Zakład bez ryzyka jest tematem interesującym zwłaszcza osoby, które dopiero chcą założyć konto u danego bukmachera i rozpocząć u niego grę. Oto najczęściej zadawane pytania w temacie zakładów bez ryzyka u bukmacherów.

Czy Etoto posiada zakład bez ryzyka w swojej ofercie?

Nie, Etoto nie wdrożył do swojego katalogu cashbacku. Bukmacher, którego twarzą są tacy dziennikarze sportowi jak Mateusz Borek, Tomasz Smokowski czy Roman Kołtoń, oferuje freebet – użytkownicy mogą odebrać 20 złotych za rejestrację.

Czy warto grać bez ryzyka?

Popularne przysłowie mówi: “jest ryzyko, jest zabawa”. Jednak dla początkujących możliwość sprawdzenia, jak obstawianie wygląda “na żywym organizmie”, może być prawdziwą lekcją. Dzięki takiej ofercie bukmacher będzie miał również pewność, że trafi na gracza, który rzeczywiście złapał bakcyla.

Czy można bez ryzyka obstawiać mecze live?

Lektura regulaminów pokazuje, że najczęściej bukmacherzy ofertę cashback przygotowują dla zakładów stałych, w trakcie których gracz nie może obstawiać na żywo. Jednak kto wie, czy któryś z organizatorów gier nie zdecyduje się, by takie rozwiązanie wprowadzić na stałe w swojej ofercie.

Gdzie szukać kodów promocyjnych do bukmacherów?

Bukmacherzy o kodach promocyjnych najczęściej informują na swoich stronach internetowych. Podobnie jak w przypadku kursów, wiele z nich, szczególnie na najciekawsze wydarzenia, możemy znaleźć w ich mediach społecznościowych, takich jak Facebook czy Twitter.