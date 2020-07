Śląsk Wrocław – Pogoń Szczecin. Typy, kursy (12.07.2020)

Śląsk Wrocław w pierwszym niedzielnym meczu ekstraklasy zagra u siebie z Pogonią Szczecin. Czy wrocławianie po tej kolejce zbliżą się do miejsc gwarantujących awans do europejskich pucharów?

Śląsk Wrocław – Pogoń Szczecin zapowiedź

Śląsk wciąż aspiruje do gry w europejskich pucharach w przyszłym sezonie. W tej chwili drużyna traci już jednak do trzeciego miejsca cztery punkty. Zadania wrocławianom nie ułatwiają również rozstrzygnięcia w Pucharze Polski, w którego finale znalazły się Lechia i Cracovia – zespoły z dalszych miejsc. To oznacza, że czwarta lokata na koniec sezonu prawdopodobnie nie wystarczy podopiecznym Vitezslava Lavicki w awansie do eliminacji Ligi Europy.

Tymczasem Pogoń gra już o nic. Zespół Kosty Runjaicia już stracił szanse na europejskie puchary i może skupić się na przygotowaniach do nowego sezonu. Dowodem na to jest coraz więcej szans dla młodych zawodników, których potencjał jest widoczny

Śląsk nie wygrał żadnego z czterech ostatnich meczów przeciwko Pogoni. To jednak podopiecznym Vitezslava Lavicki powinno bardziej zależeć na trzech punktach w tym pojedynku. W razie wygranych Lecha i Piasta i przegranej Śląsk może bowiem stracić szanse na europejskie puchary.

Śląsk Wrocław – Pogoń Szczecin kursy

Bukmacherzy przewidują w tym spotkaniu wygraną Śląska. Kurs na zwycięstwo wrocławian wynosi 1.95. Tymczasem szanse na remis oceniono na 3.40, a na wygraną Pogoni na 4.10.

Śląsk Wrocław – Pogoń Szczecin typy

Wydaje się, że to Śląsk w tym spotkaniu postawi na swoim. Ostatnie mecze pokazują, że wrocławianie zdobywają więcej goli w drugiej połowie, co wskazuje na to, że tak może być również tym razem.

