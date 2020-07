Fani Interu mogą czuć pewien niedosyt w tym sezonie. W ostatnim czasie zespół Antonio Conte nie znajduje się w najlepszej dyspozycji. Według dziennika “La Gazzetta dello Sport” szkoleniowiec chce pozyskać N’golo Kante.

Kiedy Włoch został nowym trenerem “Nerazzurrich” ambicje kibiców z pewnością sięgały wyżej. Zespół ma co prawda spore szanse na bycie wicemistrzem kraju, lecz istnieje także obawa o zajęcie czwartego miejsca tak jak w poprzednim sezonie.

Stary znajomy

“La Gazetta dello Sport” donosi, że celem transferowym numer jeden jest pozyskanie francuskiego pomocnika – N’golo Kante. 29-latek doskonale zna warsztat pracy Antonio Conte, gdyż ten prowadził go w Chelsea. Włoski dziennik podaje informacje, że odejście Francuza jest rzeczą możliwą. Przez wielu Kante jest uważany za jednego z najlepszych defensywnych pomocników na świecie.

Zbrojenia przed kolejnym sezonem

Szefostwo Interu prężnie działa na rynku transferowym. Nowym zawodnikiem “Nerazzurri” został już Achraf Hakimi. Marokańczyk to jeden z największym talentów na swojej pozycji. Na pewno nie będzie to jedyny piłkarz, który zawita do klubu z Mediolanu.