forBET – opinie i oferta

forBET to stosunkowo młody gracz na rynku zakładów bukmacherskich, posiadający jednak bardzo ciekawą i rozbudowaną ofertę. W tym artykule poznasz forBET opinie, aktualne bonusy oraz promocje, które pozwolą dokonać Ci wyboru bukmachera. forBET – informacje wstępne i opinie

forBet to działający na polskim rynku od 2016 roku legalny bukmacher, który stale rozwija swoją ofertę. Mimo stosunkowo małego stażu bukmacher ten cieszy się zaufaniem oraz uznaniem wśród społeczności graczy, o czym świadczą bardzo dobre i przychylne opinie. forBEt to legalny bukmacher, który oferuje nam możliwość obstawiania nie tylko klasycznych wydarzeń sportowych, ale także posiada w swojej ofercie zakłady na E-sport oraz sporty wirtualne.

Strona internetowa forBET

Przejrzysta i sprawnie funkcjonująca strona to podstawa w świecie zakładów sportowych online. Witryna internetowa forBET jest zdecydowanie jedną z lepszych na rynku. Przejrzystość, czytelność oraz intuicyjność to cechy, które charakteryzują stronę tego legalnego bukmachera. Opinie o forBET jak i jego witrynie potwierdzają, że bukmacher ten aspiruje do bycia jednym z największych graczy na rynku. Na stronie możemy znaleźć wiele innowacji, niedostępnych u innych bukmacherów. Wyszukiwarka kursów, BETMARKET czy wysokie wygrane to innowacyjne rozwiązania ułatwiające grę. Strona forBET jest bardzo łatwa w obsłudze, gracz bez problemu szybko zorientuje się jak poruszać się po witrynie i korzystać z pełnej oferty bukmachera.

Opinie o stronie internetowej forBET

Witryna forBET cieszy się bardzo dobrymi opiniami w społeczności typerów. Gracze docenili nie tylko bardzo przyjemny i łagodny dla oka wygląd strony, ale również jej funkcjonalność i płynność. Co ważne strona internetowa forBET działa sprawnie zarówno na komputerze jak i na telefonie czy tablecie. Korzystając z niej na urządzeniach mobilnych nie zauważyliśmy żadnych problemów z jej płynnością czy operowaniem przybliżeniem ekranu.

Rejestracja w forBET

Proces zakładania konta na stronie forBET jest dosyć standardowy jak na warunki rynku. Nasze konto utworzymy de facto w zaledwie chwilę. Poprzez kliknięcie widocznego na górze strony przycisku z napisem „rejestracja”, zostaniemy przekierowani do odpowiedniego formularza, w którym zobligowani będziemy do podania odpowiednich informacji. Co ważne, by cieszyć się jednak ze wszystkich dobrodziejstw jakie ma dla nas oferta forBET należy dokonać pełnej weryfikacji danych (PESEL, nr konta bankowego, skan dokumentu itd.).

Nasza opinia o rejestracji w forBET

W naszym odczuciu proces rejestracji w forBET jest bardzo prosty i przyjemny. Nawet osoby najbardziej oporne w obsłudze urządzeń elektronicznych powinny sobie poradzić z przejściem całej procedury. Weryfikacja danych również przebiegła sprawnie i szybko, dzięki czemu mogliśmy cieszyć się pełną ofertą forBET w mgnieniu oka.

Oferta prematch

Oferta forBET zakłady bukmacherskie należy do jednej z najbardziej rozbudowanych na rynku. Gracze mają możliwość obstawiania niemal wszystkich możliwych lig piłkarskich z całego świata. W forBET obstawimy nie tylko spotkania nawet niskich klas rozgrywkowych, bukmacher w swojej ofercie ma również wiele innych dyscyplin sportowych. Tenis, krykiet, siatkówka plażowa, darty czy nawet szachy to jedne z wielu dyscyplin dostępnych w ofercie forBET. Ilość zdarzeń dostępnych do obstawienia w każdym spotkaniu jest zgodnie z opiniami graczy jedną z najmocniejszych stron tego bukmachera. Zarówno początkujący typer jak i wytrawny gracz znajdzie w ofercie forBET coś dla siebie. Różnorodność zdarzeń możliwych do typowania jest zadowalająca, oprócz klasycznych zakładów typu 1×2 gracze mają możliwość obstawienia bardziej szczegółowych zdarzeń takich jak dokładna ilość punktów/bramek w meczu czy rzutów rożnych lub kartek. Oczywiście w ofercie forBET nie brakuje znanych i lubianych handicapów, które bywają często dla wielu optymalnym kompromisem pomiędzy wysokością oferowanego kursu a podejmowanym ryzkiem.

Opinie na temat oferty prematch w forBET

Bez wątpienia duże zróżnicowanie oferty forBET dla kuponów typu prematch to coś na co najczęściej zwracają uwagę gracze w swoich opiniach na temat tego bukmachera. Nie da się ukryć, że z forBET będziemy w stanie stworzyć niemal każdy, nawet najbardziej ekstrawagancki i egzotyczny kupon. To bez wątpienia ogromny plus tego legalnego bukmachera.

forBET – oferta live

Tak jak w przypadku innych bukmacherów dostępnych na rynku, oferta forBET daje nam możliwość zawierania kuponów live. Bukmacher oferuje nam dostęp do zakładów na żywo w specjalnie dedykowanej do tego zakładce. Nawigacja oraz wybór interesujących nas spotkań jest bardzo łatwa i wygodna. Różnorodność możliwych do obstawienia dyscyplin oraz konkretnych zdarzeń również stoi na zadowalającym poziomie.

Oferta na E-Sport i Sporty wirtualne

Zgodnie z najnowszymi trendami i opiniami forBET posiada w swojej ofercie rozbudowany dział E-Sportu oraz sportów wirtualnych. Gracze mają możliwość typowania wszystkich najważniejszych rozgrywek świata E-Sportu, znajdziemy tu między innymi zakłady na mecze w Counter Strike GO, League of Legends czy Docie. Opinie forBET o ofercie e-sportowej są bardzo dobre, bukmacher ceni sobie zdanie społeczności, dzięki czemu bez wątpienia jego oferta w tym segmencie wyróżnia się na tle konkurencji. Sporty wirtualne stanowią z kolei bardzo ciekawą alternatywę w sytuacji, w której ciężko jest nam wybrać interesujące nas wydarzenie sportowe w rzeczywistości. forBET przeznaczył na wirtualne sporty dwie oddzielne, dedykowane zakładki, dzięki którym możemy przez 24 godziny na dobę śledzić i obstawiać wirtualną piłkę nożną.

forBET – wyszukiwarka kursów

Wyszukiwarka kursów forBET to bardzo wygodne i innowacyjne narzędzie, które znacząco ułatwia i przyspiesza proces wyszukiwania interesujących nas kursów. Nieraz szukamy w ofercie bukmacherów zdarzeń o określonym kursie, które pozwolą nam odpowiednio podbić kurs całkowity kuponu lub umożliwić grę bez podatku. Sam proces wyszukiwania jest dziecinnie prosty – dostępny na stronie suwak z zakresem kursów oraz podziałka określająca konkretne dni tygodnia bardzo szybko pozwolą nam przefiltrować i wybrać dostępne w ofercie forBET interesujące nas zdarzenia.

Statystyki w ofercie forBET

Jak wiadomo, każdy dobry typ powinien być poprzedzony odpowiednią analizą. Bukmacher zadbał w tym aspekcie o swojego klienta, przygotowując specjalny dział związany ze statystykami. Gracze mają wgląd do statystyk przedmeczowych, z których mogą dowiedzieć się o formie drużyn, miejscu w tabeli czy nawet zobaczyć wpisy z Twittera dotyczące danego wydarzenia. Co imponujące, forBET posiada bardzo dobre centrum meczowe live, dzięki czemu obstawianie meczów na żywo jest bardzo wygodne i intuicyjne. Wrażenie robi również zakres spotkań objętych tą funkcją, oferta forBET przewiduje nawet śledzenie na żywo statystyk w spotkaniach ligi uzbekistańskiej!

forBET – kursy i BETMARKET

Odpowiedni zysk do bez wątpienia cel znacznej większości typerów. Jednak nawet najlepsze typy muszą mieć oparcie w odpowiednio wysokich kursach. forBET opinie graczy bierze sobie do serca – bukmacher słynie z bardzo wysokich kursów na piłkę nożną. Niskie marże przekładają się na bardzo korzystne i dobre kursy, dodatkowo warto dodać, że forBET znany jest z bardzo wysokich kursów na żużel. Bardzo ciekawym narzędziem do typowania jest BETMARKET, który stanowi swojego rodzaju rynek kuponów. Gracz ma możliwość określenia zakresu kursów, zdarzeń na kuponie oraz systemu zawierania zakładów – system na podstawie tych parametrów pokaże proponowane przykładowe kupony oraz kupony tworzone przez innych typerów. Co ważne tego typu gotowe warianty są w pełni edytowalne, a co za tym idzie gracz może modyfikować gotowe kupony według własnego uznania i potrzeb. Tego typu narzędzie to kolejna rzecz, która wyróżnia ofertę forBET na tle konkurencji.

Opinie o kursach w forBET

Zgodnie z opiniami graczy, jednym z największych plusów tego bukmachera są wysokie kursy. Tak jak wspomnieliśmy, wysokie kursy na piłkę nożną w połączeniu z wieloma świetnymi promocjami zachęcają typerów do zakładania konta w forBET i graniu u tego bukmachera.

Aplikacja mobilna forBET

Dobra aplikacja mobilna to dla wielu graczy bardzo istotna kwestia. Na szczęście bukmacher zadbał o swoich graczy, aplikację forBET pobierzemy bezpośrednio ze strony buka. W apce znajdziemy pełną ofertę forBET – z urządzenia mobilnego możemy tworzyć kupony prematch, live oraz obstawiać E-Sport oraz sporty wirtualne. Opinie o aplikacji mobilnej są bardzo dobre – przejrzystość, łatwość obsługi oraz bezproblemowa możliwość wpłat i wypłat to cechy, które ją charakteryzują. Tak dobre narzędzie będzie z pewnością bardzo przydatne do szybkiego tworzenia kuponów w przypadku braku dostępu do komputera lub podczas spotkań na żywo, kiedy czasami przy typowaniu liczy się niemal każda sekunda. Aplikacja dostępna jest na telefony z systemem Android oraz iOS.

Opinie na temat aplikacji mobilnej forBET

Aplikacja forBET to świetne narzędzie do typowania. Wygoda i płynność w użytkowaniu w połączeniu z bardzo intuicyjnym menu sprawiają, że człowiek aż pali się do tworzenia kolejnych kuponów. Opinie graczy na temat apki forBET opiewają niemal w same superlatywny, bez wątpienia warto zdecydować się na jej pobranie.

Cash out w forBET

Co dziwne, forBET w swojej ofercie nie ma dostępnej funkcji Cash out dla komputerów. Funkcja ta jest u tego bukmachera dostępna tylko w aplikacji mobilnej. Jest dosyć dziwne rozwiązanie, odbiegające mocno od standardów rynku. Cash outem objęte są kupony prematch, live, ako i single. Ogólne zasady Cash outu w forBET są bardzo proste:

– naturalnie żadne ze zdarzeń na zawartym kuponie nie może być oznaczone jako przegrane

– wygrana w momencie wypłaty nie może być mniejsza od postawionej stawki

– zdarzenia na kuponie nie mogą być wyjęte spod funkcji Cash out

By sprawdzić czy nasz kupon kwalifikuje się do wcześniejszej wypłaty musimy:

Wejść w aplikację mobilną forBET. Otworzyć zakładkę z historią kuponów. Wybrać uprzednio zawarty kupon, z którego chcemy wypłacić wygraną przed końcowym gwizdkiem. Jeżeli nasz kupon spełnia kwalifikacje do bycia objętym Cash outem, nacisnąć duży prostokątny przycisk z napisem WYPŁAĆ CASHOUT i podaną kwotą.

Opinie o Cash out w forBET

Nie da się ukryć, że brak funkcji Cash out poprzez przeglądarkę komputera to spora niedogodność. W opinii graczy jest to jedna z największych wad forBET. Co prawda bukmacher deklaruje, że pracuje nad wprowadzeniem tej funkcji na swojej stronie, jednak na ten moment jesteśmy niestety skazani na aplikację mobilną.

Bonusy i promocje w ofercie forBET

Bez wątpienia dobre bonusy i częste promocje to coś co przyciąga graczy. forBET w tym aspekcie również wypada bardzo dobrze. Obecnie w ofercie bukmachera dostępne są m.in. następujące bonusy i promocje:

– Pakiet powitalny: bukmacher forBET w swojej ofercie przygotował bardzo rozbudowany pakiet na start dla nowych graczy. Składa się on z aż 3 różnych bonusów. Po dokonaniu rejestracji gracz otrzymuje pierwszy bonus, jakim jest możliwość gry bez podatku przez aż 14 dni! Drugi bonus ulega aktywacji po dokonaniu pierwszego depozytu, od którego bukmacher daje nam 100% bonusu do kwoty 2000 zł. Trzeci bonus z kolei pojawia się na naszym koncie po dokonaniu drugiego depozytu. W tym wypadku forBET oferuje nam MaxiZysk, który pozwoli nam na zwiększenie naszej wygranej. Warunki obrotu wszystkich pakietów są bardzo proste i przejrzyste – bukmacher na swojej stronie dokładnie opisuje zasady swoich promocji. Jak odebrać pakiet powitalny?

Wejdź na stronę iforbet.pl Dokonaj rejestracji, klikając w ikonkę z napisem „rejestracja” Wypełnij formularz rejestracyjny i zweryfikuj w pełni konto. Wpłać pierwszy depozyt. Wpłać drugi depozyt.

– Dwa tygodnie z CS_summit: forBET również dba o fanów E-Sportu, obecnie na stronie bukmachera możemy znaleźć promocję związaną z turniejem CS_Summit 6. W tym wypadku forBET przewidział dla swoich graczy jako nagrodę wysokiej jakości sprzęt gamingowy. Przystąpienie do promocji jest bardzo proste, do wzięcia udziału w konkursie konieczne jest zawarcie kuponu z minimum trzema zdarzeniami, z których minimum jedno z nich będzie pochodzić z oferty forBET na E-Sport.

– Wirtualne II: nawet do 40% wygranej: By wziąć udział w tej promocji, konieczne jest zawarcie kuponu na sporty wirtualne z zakładki WIRTUALNE II widocznej na górnym panelu strony. W celu otrzymania bonusu do wygranej, konieczne jest postawienie kuponu z minimum 3 zdarzeniami z oferty WIRTUALNE II. Co istotne im więcej zdarzeń postawimy, tym większy staje się nasz bonus – stawka ma charakter progresywny.

Ilość zdarzeń – bonus:

3 zdarzenia – 5%

4 zdarzenia – 10%

5 zdarzeń – 15%

6 zdarzeń – 20%

7 zdarzeń – 25%

8 zdarzeń – 30%

9 zdarzeń – 35%

10 zdarzeń – 40%

forBET regularnie raczy swoich klientów różnymi cyklicznymi promocjami, dlatego warto regularnie odwiedzać stronę tego bukmachera i sprawdzać zakładkę z promocjami. Cykliczne happy hours bez podatku, zakłady bez ryzyka na ważne wydarzenia sportowe to tutaj standard. Co ciekawe każdy gracz w dniu swoich urodzin otrzymuje od buka mały bonus. Niby mała racz, a jak cieszy.

Pakiet powitalny forBET – opinie

Pakiet powitalny forBET jest jednym z najbardziej rozbudowanych tego typu pakietów na rynku. Aż trzy bonusy wchodzące w skład tej promocji budzą ogromne wrażenie. Gracz już na starcie zostaje obdarowany przez bukmachera dużą ilością środków do gry. Warto także nadmienić, że warunki obrotu i zasady zawierania kuponów w ramach poszczególnych bonusów są również bardzo atrakcyjne. Prezentują się one następująco:

– 14 dni bez podatku: min. 3 zdarzenia na kuponie, kurs minimalny pojedynczego zdarzenia 1.30

– Bonus 100% od pierwszej wpłaty: obrót x2, kupon AKO z kursem min. 2.50

– MaxiZysk: minimum 3 zdarzenia na kuponie, kurs minimalny pojedynczego zdarzenia 1.40

forBET – metody płatności

Wpłaty na nasze konto do gry dokonamy poprzez Pay U, DotyPay czy tpay.com. W ramach tych trzech serwisów możemy płacić zarówno kartą jak i przelewem. Niestety oprócz możliwości zapłaty poprzez Paysafecard i SkyCash nie znajdziemy tutaj innej możliwości dokonania płatności elektronicznymi portfelami. Wypłaty z kolei dokonywane są przez bukmachera od 8:00 – 23:00 w dni robocze.

Opinie o metodach płatności w forBET

Niestety dosyć ubogi wachlarz płatności za pomocą e – portfeli stanowi dla wielu graczy sporą niedogodność. Brak możliwości zapłaty poprzez platformę Skrill jest sporym problemem, zważywszy na to jak znany i popularny jest to rodzaj płatności. Zgodnie z opiniami graczy forBET, jest to element, który bukmacher powinien w niedalekiej przyszłości poprawić.

forBET – obsługa klienta

Nie tylko początkujący typerzy potrzebują czasem znaleźć informacji dotyczących interesujących ich bonusów czy zasad gry. Gracze informacji na temat oferty forBET zasięgną poprzez:

– dział FAQ

– adres mailowy bukmachera ([email protected])

– czat na żywo

– vademecum gracza

forBET – limity

Obecnie maksymalna wygrana u bukmachera forBET na jednym kuponie wynosi 200 tysięcy złotych.

forBET – zalety i wady

Opinie forBET wyrobił sobie na rynku dzięki bardzo dużemu zaangażowaniu we wzbogacanie swojej oferty oraz częstym organizowaniu promocji i tworzeniu ciekawych bonusów. Wysokie kursy na piłkę nożną i żużel również ugruntowały pozycję tego legalnego bukmachera wśród najlepszych buków na rynku. Opinie graczy na temat tego forBET zakłady bukmacherskie są bardzo dobre, duże zróżnicowanie oferty przejawiające się dostępnością nawet najbardziej niszowych dyscyplin sportowych oraz przydatne w wyszukiwaniu kursów i kuponów narzędzia, są przyczyną popularności forBET na rynku.

Największymi zaletami forBET są:

– wysokie kursy

– dobra aplikacja mobilna

– bogaty dział E-Sport i sportów wirtualnych

– częste i atrakcyjne promocje

– rozbudowany pakiet powitalny

– prosta i przejrzysta strona internetowa

Wady bukmachera forBET:

– ograniczona płatność za pomocą e – portfeli

– funkcja Cash out dostępna tylko na urządzeniach mobilnych

Pytania i odpowiedzi

Najważniejsze pytania dotyczące oferty forBET oraz opinii o tym bukmacherze.

Czy forBET to legalny bukmacher?

Tak, forBET to legalny bukmacher, który na podstawie licencji Ministra Finansów działa na polskim rynku od 2016 roku.

Czy forBET posiada punkty stacjonarne?

Tak, obstawiać z forBET możemy również w punktach stacjonarnych rozlokowanych na terenie całego kraju.

Czy forBET to bezpieczny bukmacher?

Tak, forBET to bezpieczny bukmacher gwarantujący odpowiednią ochronę naszych danych osobowych i płatności.