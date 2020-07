Jeden z najzdolniejszych polskich piłkarzy występujący w Ekstraklasie niebawem najprawdopodobniej zmieni klub. Mowa oczywiście o zawodniku Śląska Wrocław – Przemysławie Płachecie. Według portalu “Weszło” skrzydłowym bardzo zainteresowani są działacze Norwich City.

Drużyna “Kanarków” zdążyła już spaść z rozgrywek i w następny sezon rozpocznie w Championship. Z pewnością nie utrzymają wszystkich zawodników, aby występowali na zapleczu najwyższej ligi w Anglii.

Rewelacja ligi

Płacheta w tym sezonie stał się najlepszym zawodnikiem Śląska Wrocław, z którym walczy o wysoką lokatę w Ekstraklasie. Zawodnik występuje jako młodzieżowiec, lecz nie przeszkadza to mu w braniu ciężaru gry na swoje barki. Zaliczył w tym sezonie 34 mecze w rozgrywkach ligowych. Zdobył w nich osiem bramek, notując dodatkowo pięć asyst. Co ciekawe trafił do klubu z Wrocławia latem 2019 roku z drużyny Podbeskidzia Bielsko-Biała

Przyszłość reprezentacji

22-latek jest powoływany do kadr młodzieżowych. Obecnie stanowi o sile reprezentacji U-21 prowadzonej przez Czesława Michniewicza. Jednak jego możliwości sięgają wyżej. Już niedługo możemy być świadkami reprezentowania seniorskiej kadry narodowej. Papiery na takie granie ma z pewnością.