Lech Poznań szybko poradził sobie z poszukaniem następcy Christiana Gytkjaera, który opuści zespół z Wielkopolski po tym sezonie. Nowym piłkarzem Lecha został Mikael Ishak.

Wczoraj klub z Poznania poinformował o przylocie do naszego kraju Mikaela Ishaka i jeśli ten przejdzie pozytywnie testy medyczne, zostanie nowym zawodnikiem “Kolejorza”.

Mikael Ishak po godzinie 19:00 wylądował na @poz_airport i we wtorek rano rozpocznie testy medyczne. Jeżeli zakończą się one pomyślnie, 27-latek podpisze kontrakt z Kolejorzem ✊🏼 👉🏼 https://t.co/gTRnJgNsQH pic.twitter.com/Gn1beg4OZU — Lech Poznań (@LechPoznan) July 13, 2020

Nowy nabytek

Szwedzkiemu piłkarzowi wygasł kontrakt z niemieckim klubem – 1. FC Nürnberg. W barwach tego zespołu wystąpił w 84 spotkaniach, zdobywając w nich 20 bramek i notując 14 asyst. Jednak ostatniego sezonu nie zaliczy do udanych, ponieważ we wszystkich rozgrywkach trafił tylko raz do siatki rywala. Ze swoją drużyną walczył w barażach o utrzymanie na szczeblu 2. Bundesligi. Udało im się to, pokonując w dwumeczu FC Ingolstadt 04.

Spore oczekiwania

Ishak nie będzie miał łatwo w Poznaniu, gdyż musi zastąpić Christiana Gytkjaera, który przez lata uchodził za najlepszego strzelca “Kolejorza”. Duńczyk nie zdecydował się przedłużyć wygasającego kontraktu i poszukuje lepszego klubu. O nowym napastniku zdążył się wypowiedzieć trener Dariusz Żuraw, który na konferencji prasowej przed meczem z Cracovią, tak opowiadał o Szwedzie.

– Kilka tygodni temu mówiłem, że mamy wyselekcjonowaną trójkę napastników. Mikael był na tej liście bardzo wysoko i długo czekaliśmy na niego, ale mam nadzieję, że przejdzie pomyślnie testy medyczne i będzie to strzał w “dziewiątkę” – powiedział szkoleniowiec.