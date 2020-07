Jagiellonia Białystok – Śląsk Wrocław. Typy, kursy (15.07.2020)

Jagiellonia Białystok w przedostatniej kolejce PKO Ekstraklasy zmierzy się u siebie ze Śląskiem Wrocław. Czy białostoczanie wygrają z drużyną, która ma już minimalne szanse na grę w europejskich pucharach w przyszłym sezonie?

Jagiellonia Białystok – Śląsk Wrocław zapowiedź

Jagiellonia Białystok po dobrych meczach po wznowieniu rozgrywek, obecnie nie ma najlepszej passy. Podopieczni Iwajło Petewa nie wygrali żadnego z czterech ostatnich spotkań. Białostoczanie przegrali z Lechią i Piastem, natomiast zremisowali z Legią i Pogonią. W tej chwili “Jaga” zajmuje 7. miejsce, z 49 punktami na koncie i gra już tak naprawdę o nic.

Szanse Śląska na grę w europejskich pucharach zmalały w ubiegłej kolejce niemal do zera. Wrocławianie musieliby wygrać dwa najbliższe mecze, jednak Lech musiałby oba przegrać, co graniczy z cudem. Szczególnie, że podopieczni Vitezslava Lavicki w ostatnich trzech spotkaniach zdobyli zaledwie dwa punkty.

Poprzedni pojedynek zespołów miał miejsce cztery miesiące temu i zakończył się wygraną 1:0 Jagiellonii po golu Martina Pospisila z rzutu karnego. Jak będzie tym razem?

Jagiellonia Białystok – Śląsk Wrocław kursy

Minimalnie większe szanse na wygraną bukmacherzy dają Jagiellonii. Kurs na triumf białostoczan wynosi bowiem 2.46, natomiast ich rywali 2.88. Tymczasem kurs na remis ustalono na 3.35.

Jagiellonia Białystok – Śląsk Wrocław typy

W czterech ostatnich meczach Jagiellonia zdobyła tylko jednego gola w pierwszej połowie. To może sugerować, że Śląsk do przerwy zachowa czyste konto. Czy to będzie równoznaczne z tym, że to wrocławianie pierwsi strzelą gola?

Jagiellonia – Śląsk | Typ: Śląsk zachowa czyste konto w 1. połowie @1.77 BETFAN

Jagiellonia – Śląsk | Typ: Śląsk strzeli 1. gola w pierwszej połowie @2.77 BETFAN

Zagraj typy totalnie bez ryzyka. Przegrana = zwrot na konto główne