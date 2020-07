Składy na mecz: Cracovia – Lech…

W ramach 36. kolejki PKO Ekstraklasy Cracovia podejmie na własnym stadionie drużynę Lecha Poznań. Goście w dalszym ciągu mają szansę na wicemistrzostwo Polski.

Znamy mistrza Ekstraklasy, którym została Legia Warszawa. Wiemy także, kto pożegna się z najwyższą klasą rozgrywkową. Jednak w dalszym ciągu tajemnicą pozostaje miejsca na drugim i trzecim stopniu podium.

Walka o inne cele

Lech Poznań może zostać wicemistrzem Polski. Jak do tej pory zajmuje trzecią lokatę, lecz ma tyle samo oczek co Piast Gliwice. Do końca pozostały dwie kolejki, w których piłkarze “Kolejorza” spróbują osiągnąć ten cel. Z kolei Cracovia pokłady wszystkie siły w finał Pucharu Polski, w którym zmierzy się z Lechią Gdańsk. Z pewnością będzie faworytem spotkania, gdyż doskonale radzi sobie przeciwko gdańskiemu zespołowi. Stawką tego meczu będzie także udział w kwalifikacjach do europejskich pucharów.

Składy

CRACOVIA: Peškovič – Râpă, Dytiatjew, Jablonský, Diego – Lusiusz, Loshaj, Wdowiak, Rakoczy, Thiago – Vestenický.

Ławka: Hroššo, Dimun, Helik, Pik, Pestka, Zaucha, Bała, Pieńczak.

LECH: Szymański – Butko, Šatka, Crnomarković, Puchacz – Kamiński, Moder, Ramirez, Jóźwiak, Marchwiński – Gytkjær.

Ławka: Mleczko, Gumny, Muhar, Żamaletdinow, Dejewski, Letniowski, Skóras, Kostewycz.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:30. Transmisja w telewizji na kanale Canal+Family.