Trener Śląska Wrocław chciałby pozyskać napastnika przed nowym sezonem. Jednym z kandydatów okazuje się być piłkarz z 1. ligi.

Według portalu “Slasknet.com” do zespołu Śląska może przyjść Fabian Piasecki z Zagłębia Sosnowiec. Zawodnik pochodzi z Wrocławia. W tym sezonie 1. ligi notuje zaskakująco dobre liczby, natomiast swojego poprzedniego pobytu w ekstraklasie w barwach Miedzi Legnica nie mógł zaliczyć do udanych.

Powalczy z Exposito?

W drużynie Vitezslava Lavicki Polak miałby przystąpić do rywalizacji z Erikiem Exposito. Filip Raicević jest jedynie wypożyczony z włoskiego Livorno i po sezonie odejdzie. To nie koniec ruchów Wrocławian. Jak podaje “Super Express”, Waldemar Sobota otrzymał ofertę powrotu do klubu, lada moment nową umowę powinien podpisać Robert Pich.

Król strzelców 1. ligi

25-latek zagrał w 30 meczach ligowych Zagłębia w tym sezonie, w których zdobył 16 bramek i 3 asysty. Jest najlepszym strzelcem 1. ligi. Wcześniej występował w Rozwoju Katowice, Górniku Zabrze, Olimpii Zambrów oraz Miedzi Legnica. Przez serwis “Transfermarkt.de” jest wyceniany na 200 tys. euro. Kontrakt Piaseckiego obowiązuje do końca czerwca przyszłego roku.