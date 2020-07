Barcelona – Osasuna. Typy, kursy (16.07.2020)

To może być kluczowy wieczór w La Liga. Jeżeli Real Madryt wygra swoje spotkanie, to “Królewscy” sięgną po tytuł. Piłkarzom Barcelony nie pozostało już nic innego, jak wygrać swoje spotkanie i liczyć na potknięcie rywali. “Duma Katalonii” w ramach 37. kolejki zmierzy się z Osasuną.

Barcelona – Osasuna zapowiedź (czwartek, 21:00)

W kontekście walki o mistrzostwo, sytuacja Barcelony nie jest dobra. Ekipa z Camp Nou traci do lidera cztery punkty, a do końca sezonu pozostały już tylko dwie serie gier. Oznacza to, iż gracze Quique Setiena są już uzależnieni od postawy “Królewskich”.

Obowiązkiem “Dumy Katalonii” jest komplet punktów w dwóch ostatnich meczach. W czwartek mistrz Hiszpanii z ubiegłego sezonu powalczy na własnym obiekcie z Osasuną. Goście nie muszą się martwić o swoją pozycję w tabeli.

Osasuna zajmuje bowiem jedenaste miejsce i ma szesnaście punktów przewagi nad strefą spadkową. Ekipie z Pampeluny nie pozostało już nic innego, jak nieco poprawić swoją lokatę na koniec kampanii. Szanse są spore, gdyż dla przykładu, do ósmego Athletiku zespół traci trzy punkty.

Barcelona – Osasuna kursy bukmacherów

Niekwestionowanym faworytem spotkania jest Barcelona. Kurs na gospodarzy wynosi bowiem 1.17. Z kolei remis w tym meczu oszacowano na kurs 8.80. Zwycięstwo gości bukmacherzy ocenili na kurs 19.36

Barcelona – Osasuna typy

Zwycięstwo “Dumy Katalonii” jest jedynym scenariuszem, który zakładają wszyscy eksperci i kibice. Mając na uwadze mało atrakcyjny kurs na wygraną Barcelony, poszukamy nieco innych rozwiązań.

Barcelona – Osasuna | Typ: Luis Suarez strzeli gola kurs 1.70 @ Totolotek

Barcelona – Osasuna | Typ: Barcelona wygra obie połowy 2.03 @ Totolotek