FC Barcelona przegrała spotkanie z Osasuną w ramach 37. kolejki rozgrywek hiszpańskiej La Liga. Po spotkaniu swoje zdanie wyraził Leo Messi.

“Blaugrana” przegrała 1:2 z Osasuną. Nie udało jej się obronić mistrzowskiego tytułu, które powędrowało do Realu Madryt. Jedynym strzelcem bramki był jej kapitan Leo Messi, który po meczu nie krył niezadowolenia.

– Nie chcieliśmy, aby ten rok kończył się dla nas w taki sposób. Byliśmy w nim po prostu słabi i nierówni. Wyglądało to jakbyśmy chcieli, ale z jakiegoś powodu nie mogli. Traciliśmy punkty w głupi sposób, a dzisiejszy mecz znakomicie to podsumował – powiedział.

Uznanie rywala

Messi wypowiedział się z uznaniem także o sile Realu Madryt.

– Madryt zrobił to, co do niego należało. To wielka zasługa, by nie przegrać żadnego meczu po przerwie. Ale odegraliśmy też swoją część. Musimy dokonać głębokiej samokrytyki, poczynając od zawodników. Jesteśmy Barceloną i mamy zobowiązanie wygrywać każdy mecz. – zaznaczył.

Nie jest dobrze

Argentyńczyk wspomniał też o tym, co jego zdaniem jest nie tak w zespole.

– Musimy się bardzo zmienić, podejść samokrytycznie. Nie myśleć tylko o tym, że przegraliśmy bo rywal był lepszy. Musimy zacząć wszystko od nowa. Wszystko, czego doświadczyliśmy od stycznia, było bardzo złe. – wyjaśnił Messi.