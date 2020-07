Zagłębie Sosnowiec – Stal Mielec. Typy, kursy (17.07.2020)

Zagłębie Sosnowiec zmierzy się w przedostatniej kolejce Fortuna 1. Ligi zmierzy się ze Stalą Mielec. Czy drużyna gości w tym meczu zapewni sobie awans do ekstraklasy?

Zagłębie Sosnowiec – Stal Mielec zapowiedź

Podopieczni Krzysztofa Dębka w minionej kolejce wygrali po raz pierwszy od pięciu spotkań. Sosnowiczanie wygrali ostatnio na wyjeździe z Chojniczanką 3:1, dzięki czemu odskoczyli na dwa punkty od strefy spadkowej. Zespół zajmuje obecnie 10. miejsce w Fortuna 1. Lidze, aczkolwiek wciąż nie może być pewny utrzymania.

Tymczasem Stal jest na przeciwnym biegunie. Mielczanie dzięki wygranej z Zagłębiem mogą zapewnić sobie grę w ekstraklasie, w dodatku bez baraży. W tej chwili zespół zajmuje drugą pozycję, mając cztery punkty przewagi nad Wartą na dwie kolejki przed końcem. Jeśli nawet Stal by przegrała, ale Warta straciłaby punkty na wyjeździe w Chojnicach, ekstraklasa zawita do Mielca w przyszłym sezonie.

Stal nie wygrała z Zagłębiem Sosnowiec od 2016 roku, a ich ostatni pojedynek zakończył się remisem. Determinacja w walce o awans do najwyższej ligi może się jednak okazać na tyle silna, że goście wywalczą trzy punkty.

Zagłębie Sosnowiec – Stal Mielec kursy

Według bukmacherów, Stal jest zdecydowanym faworytem w tym starciu. Kurs na zwycięstwo mielczan wynosi 1.93, natomiast na wygraną gospodarzy 3.70. Z kolei szanse na remis oceniono na 3.55.

Zagłębie Sosnowiec – Stal Mielec typy

Sosnowiczanie zdobyli ostatnią bramkę w pierwszej połowie na własnym stadionie jeszcze 7 czerwca w meczu ze Stomilem. To może sugerować, że do przerwy Stal zachowa czyste konto. Podopieczni Krzysztofa Dębka powinni znaleźć tutaj drogę do bramki, ale to ich rywale są zdecydowanym faworytem do wygranej.

Zagłębie – Stal | Typ: Zagłębie Sosnowiec nie strzeli gola w 1. połowie @1.53 Totolotek

Zagłębie – Stal | Typ: Obie drużyny strzelą gola, ale Stal wygra @3.45 Totolotek