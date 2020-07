Bonusy powitalne to promocje, które mają zachęcić nowych graczy to założenia konta u danego bukmachera. Na polskim rynku wiele firm daje różnego rodzaju prezenty, które można wykorzystać podczas typowania. Na czym polega bonus powitalny od forBET?

Czym jest bonus powitalny?

Warto wiedzieć, że występują różne formy bonusów powitalnych. Niektórzy bukmacherzy rozdają tzw. freebety, czyli kwotę na zakłady znajdującą się na twoim głównym koncie (bez większych ograniczeń dotyczących obrotu czy zawierania na nią kuponów). Freebety występują najczęściej w niewielkich kwotach – od 5 do maksymalnie 50 złotych. Bonusy innego typu, które wrzucane są na konta bonusowe mogą osiągać ogromne stawki, ale trudniej przerzucić je na konto główne. Jaki jest bonus od forBET?

Kilka słów o forBET

Zanim jednak przejdziemy do samego bonusu, sprawdźmy, czym charakteryzuje się firma forBET. To legalny polski bukmacher, który powstał w 2016 roku. Marką zarządza spółka forBET Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Również w 2016 roku forBET otrzymał pozwolenie od ministerstwa finansów na prowadzenie w Polsce zakładów i gier hazardowych. W 2018 roku z kolei otrzymał pozwolenie na działanie punktów stacjonarnych, które można znaleźć w naszym kraju. Łącznie ma być ich ponad 200.

Bukmacher ma dobrą opinię wśród graczy, chwalących ich za dobrą ofertę i zaangażowanie w sponsorowanie polskiego sportu. Na liście wspieranych przez markę są m.in. ŁKS, Włókniarz Częstochowa i Śląsk Wrocław. forBET angażuje się również we wspieranie mniej popularnych dyscyplin takich jak AMP Futbol, szybownictwo, tenis, sporty walki, rugby czy judo.

Czym jest bonus powitalny w forBET?

Bonus powitalny od forBET rozbity jest na dwie części – od depozytu i bez depozytu. Bukmacher przedstawia bonus, jako pakiet powitalny. Nowym klientom daje prezent już po samej aktywacji konta, bez konieczności wpłacania środków na konto główne. Co więcej, jeżeli gracz zdecyduje się przelać pieniądze, czekają na niego kolejne prezenty. A o jakich kwotach prezentów możemy powiedzieć w przypadku bonusu powitalnego od forBET?

Ile wynosi bonus powitalny w forBet?

Kwota bonusu powitalnego od forBET zależy tak naprawdę od gracza. Na początku bukmacher przyznaje nowym klientom 14 dni bezwarunkowej możliwości gry bez podatku. W ten sposób gracz może zwiększać swoją kwotę, gdyż jego kupony nie będą obciążone podatkiem obrotowym od zakładów wzajemnych.

Druga część pakietu bonusu powitalnego to maksymalnie 2000 złotych. Tak wysoka kwota zależna jest od pierwszej wpłaty na konto główne, na którą zdecyduje się gracz. Co to oznacza? Typer otrzyma na saldo bonusowe 100 procent pierwszej wpłaty. Jeżeli więc zdecyduje się na przelanie 2000 złotych to tyle samo otrzyma od bukmachera. W przypadku przelania 500 złotych, forBET uruchomi 500 złotych bonusu.

forBET premiuje też drugi depozyt. Tu bonus powitalny przewiduje do 200 złotych na konto bonusowe w przypadku kolejnej wpłaty. Bukmacher nazywa tę część bonusu powitalnego, jako MaxiZysk. Co ciekawe, jeżeli poszukasz wśród partnerów bukmachera w sieci, możesz dostać również 100 złotych na pierwszy zakład bez ryzyka, a bonus od pierwszego depozytu zwiększysz do 2180 złotych.

Bonus powitalny od forBET – jak go dostać?

W jaki sposób otrzymać bonus powitalny od bukmachera forBET? To tak naprawdę bardzo proste. Wystarczy poświęcić kilka chwil na rozpoczęcie typowania z tą firmą i otrzymanie bonusu, choć jego wysokość zależy od ciebie.

Wejdź na stronę iforbet.pl i załóż swoje konto Przejdź przez pełną aktywację konta. Bez tego możesz mieć problemy z otrzymaniem bonusu powitalnego Masz możliwość grania bez podatku przez 14 dni Wpłać dowolną kwotę do swojego depozytu. Pamiętaj, że bonus powitalny to maksymalnie 2000 złotych Kwota, którą przelałeś na konto główne powinna widnieć również na twoim koncie bonusowym Możesz rozpocząć typowanie. Pamiętaj, że saldo bonusowe trzeba odpowiednio obrócić, o czym przeczytasz w kolejnej części tekstu Wpłać drugi depozyt i postaw kupon. W zależności od wpłaty możesz otrzymać do 200 złotych.

200 złotych dotyczy promocji MaxiZysk. Najpierw musisz wpłacić drugi depozyt i postawić z niego kupon (minimum trzy zdarzenia na kuponie, kurs minimalny na jedno zdarzenie to 1,40). Podczas stawiania kuponu zmień saldo główne na MaxiZysk. Dzięki temu twoja wygrana jest mnożona dwukrotnie (maksymalnie do 200 złotych właśnie). Przykładowo – jeżeli gracz dokona drugiej wpłaty i postawi kupon o wartości 50 złotych, to w przypadku wygranej otrzyma od forBET 100 złotych z okazji promocji MaxiZysk. Co ważne, promocja ważna jest przez 48 godzin od drugiej wpłaty!

Warto w tym momencie zaznaczyć, że zasady otrzymania pakietu powitalnego w forBET są bardzo proste i żaden gracz nie powinien mieć z nimi problemu. A czy są tu jakieś wyłączenia?

Wyłączenia bonusu powitalnego od forBET

Na stronie internetowej forBET możesz przeczytać, że cały pakiet powitalny jest bardzo łatwy do zdobycia. W opinii bukmachera nie ma większych wyłączeń i ograniczeń w zdobyciu promocyjnych środków. Nie oznacza to jednak, że ograniczeń nie ma w ogóle.

Bonus powitalny dotyczy wyłącznie osób powyżej 18 roku życia

Bonus powitalny forBET może otrzymać tylko nowy klient

Jeden bonus przysługuje na jedno konto, a firma może zabrać bonus powitalny, jeżeli zauważy nieprawidłowości w tym punkcie

Do aktywacji bonusu powitalnego niezbędne jest przejście pełnej aktywacji konta

Są ograniczenia dotyczące grania bez podatku. Kupon, który jest objęty warunkami promocji musi zawierać minimum trzy zdarzenia, a kurs minimalny pojedynczego zdarzenia nie może być niższy niż 1,30

Do otrzymania pełnego bonusu powitalnego konieczna będzie wpłata własnych środków na depozyt

Aby wypłacić środki bonusowe na swoje konto, niezbędne jest obrócenie środkami

Czas na obrót jest ograniczony do 14 dni. Po tym czasie bonus przepada

Wymagane jest odblokowanie konta bonusowego

Ograniczenia związane z bonusem powitalnym w forBET nie są jednak wielkie, a gracze nie powinni mieć problemów z ich spełnieniem. Co natomiast z obróceniem środków bonusowych i wypłatą ich na konto główne?

Jak wypłacić bonus powitalny na swoje konto?

W odróżnieniu od freebetu, bonus powitalny w forBET ląduje na koncie bonusowym. Żeby wypłacić je na konto w banku, gracz musi przenieść je na saldo główne u bukmachera, czyli obrócić tymi środkami. Według regulaminu promocji, typer ma na to tylko 14 dni. Żeby jednak skorzystać z dobrodziejstwa, jakim jest bonus powitalny w forBET wystarczy dwukrotny obrót. Patrząc na oferty innych polskich bukmacherów, to niewiele.

Jakie są warunki kuponu dotyczące obrotu u forBET?

Na kuponie muszą znaleźć się minimum trzy zdarzenia

Kurs minimalny AKO musi mieć minimalną wartość 2,50

Minimalny kurs pojedynczego zdarzenia to 1,30

Konieczny będzie również jednokrotny jednokrotny obrót wpłaconych środków kuponami z kursem całkowitym 2,00, aby odblokować konto bonusowe.

Po spełnieniu wszystkich warunków obrotu, konto bonusowe ląduje na saldzie głównym. Jak wspominaliśmy wyżej, w przypadku rejestracji konta również poprzez partnerów forBET można otrzymać zakład bez ryzyka do 100 złotych. Oznacza to, że stawiając kupon o wartości maksymalnej 100 złotych, w przypadku przegranej pieniądze wracają do gracza w postaci środków na koncie bonusowym. Tu jednak również musisz pamiętać o obostrzeniach

Tylko pierwszy kupon jest objęty taką promocją

Dotyczy kuponów powyżej kursu 2,00

Bonus po przegranej nie zostanie przyznany automatycznie. Należy napisać do bukmachera na adres [email protected] . Trzeba też podać swój login, a w tytule wpisać „Zakład bez ryzyka”.

Na co można przeznaczyć bonus w forBET?

Czy bukmacher przygotował jakieś wyłączenia dotyczące zakładów na bonus i dyscyplin, jakie możesz nim obstawiać? Poza kursami koniecznymi do wyłączenia, nie ma żadnych innych ograniczeń. Oznacza to, że z salda bonusowego możesz obstawiać całą ofertę forBET.

Wśród niej znajdziesz m.in. wszystkie najpopularniejsze zdarzenia piłkarskie, esport, zakłady na sporty walki (w tym mniej popularne wydarzenia), zakłady specjalne, czy niszowe dyscypliny, znane często tylko w konkretnych krajach jak odmiana baseballa zwana w Finlandii pesapallo, futbol australijski, a także szachy.

Możesz również obstawiać zakłady na żywo, które są dostępne w ofercie forBET. Tam znajdziesz piłkę nożną, tenis, siatkówkę, koszykówkę, tenis stołowy, esport, baseball, darts i siatkówkę plażową.

Bonus powitalny fotBET – pytania i odpowiedzi

Oto najpopularniejsze pytania związane z bonusem powitalnym w forBET

Czy bonus powitalny w forBET jest tylko dla nowych graczy?

Tak, jak sama nazwa wskazuje bonus powitalny w forBET mogą otrzymać wyłącznie nowi gracze, którzy nie posiadali wcześniej konta u bukmachera. Nie oznacza to jednak, że stali klienci są całkowicie wykluczeni, gdyż mają do dyspozycji inne promocje np. bonus urodzinowy. forBET ma w planach również uruchomienie MaxiZysku dla stałych typerów.

Ile bonusu powitalnego można otrzymać od forBET?

Łączna kwota, jaką może otrzymać gracz od bukmachera to 2200 złotych (+ gra bez podatku) jeżeli loguje się poprzez stronę forBET, albo 2380 złotych, jeżeli loguje się przez stronę partnera.

Kto nie może dostać bonusu powitalnego od forBET?

Bonusu nie otrzyma osoba, która nie ma konta w forBET. Dotyczy to m.in. osób niepełnoletnich. Wyłączeniem objęci są też gracze bez pełnej aktywacji konta i ci, którzy mieli już konto na forBET. Bonusu powitalnego w żadnym zakresie nie odbiorą też gracze, którzy nie wpłacą środków na swoje saldo główne.

Jakie zakłady nie biorą udziału w promocji bonus powitalny forBET?

W promocji bonusu powitalnego nie biorą udziału zakłady na sporty wirtualne oraz zakłady typu solo. W przypadku zakładów AKO występują ograniczenia dotyczące wysokości kursów. O wszystkim przeczytasz wyżej.

Kiedy można wypłacić środki z bonusu powitalnego?

Środki z bonusu powitalnego od forBET możesz wypłacać po dwukrotnym obróceniu nimi. W przypadku spełnienia tego kryterium lądują one na koncie głównym i masz prawo przelać je na swoje konto bankowe.

Czy środkami z bonusu powitalnego forBET można grać na kuponie?

Tak, środki z bonusu powitalnego, mimo, że lądują na koncie bonusowym przeznaczone są do gry. Możesz wykorzystać je na całą ofertę zakładów (z wyłączeniem sportów wirtualnych) u bukmachera forBET.