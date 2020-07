Aston Villa utrzymała się w Premier League. Radość piłkarzy w szatni [WIDEO]

W ostatniej kolejce rozgrywek Premier League Aston Villa rozgrywała spotkanie na wyjeździe przeciwko drużynie West Hamu.

Przed decydującymi rundą gier nie znaliśmy kilku niewiadomych. Walka toczyła się zarówno o udział w europejskich pucharach, ale także o utrzymanie w elitarnych rozgrywkach Premier League. W grupie drużyn mierzących się o pozostanie w lidze był zespół Aston Villi.

Klub z miasta Birmingham w 84. minucie wyszedł na prowadzenie w starciu z “Młotami” za sprawą Jacka Grealisha, któremu podał John McGinn. Jednak już minutę później wyrównał Andrij Jarmolenko i taki wynik utrzymał się do końca spotkania. Tym samym Aston Villa utrzymała się w Premier League. Z rozgrywkami natomiast pożegnały się drużyny Bournemouth i Watfordu. Nad oboma klubami zespół prowadzony przez Deana Smitha miał jeden punkt przewagi.

Nic dziwnego, że po tym spotkaniu piłkarze “The Villans” nie kryli zadowolenia. Jeszcze nie tak dawno misja utrzymania była trudna do wyobrażenia.

This is what it means. 😍 #AVFC pic.twitter.com/IaemNWWaeL

— Aston Villa (@AVFCOfficial) July 26, 2020