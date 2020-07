Oficjalnie: Juventus mistrzem Włoch

W ramach 36. kolejki rozgrywek Serie A Juventus podejmował na własnym stadionie drużynę Sampdorii.

Przed spotkaniem wiadome było, że “Stara Dama” stoi przed kolejną szansą na przypieczętowanie swojego dziewiątego z rzędu Scudetto. W ubiegłej kolejce drużyna Maurizio Sarriego zaprzepaściła okazję, przegrywając z Udinese. Do mistrzostwa brakuje im tylko jednego punktu.

Przebieg meczu

Na bramkę musieliśmy czekać aż do końcówki pierwszej połowy, kiedy to niepilnowany przy stałym fragmencie był Cristiano Ronaldo i płaskim uderzeniem trafił do siatki rywala. Prowadzenie podwyższył w drugiej części gry Federico Bernardeschi, dobijając piłkę z bliskiej odległości. W 77. minucie drugą żółtą kartkę obejrzał Morten Thorsby, kończąc swój udział w tym spotkaniu. Minutę przed końcem czasu regulaminowego wspomniany Cristiano Ronaldo nie wykorzystał rzutu karnego. Wynik nie uległ już zmianie i piłkarze “Starej Damy” mogli świętować kolejny triumf.

Wynik

Juventus – Sampdoria 2:0 (1:0)

1:0 Cristiano Ronaldo 45+7′

2:0 Federico Bernardeschi 67′

Juventus: Szczesny; Danilo (30. Bernardeschi), De Ligt (78. Rugani), Bonucci, Alex Sandro, Rabiot, Pjanić (78. Bentancur), Matuidi, Cuadrado, Dybala (40. Higuain), Cristiano Ronaldo.

Sampdoria: Audero; Chabot (22. Léris), Yoshida, Tonelli, Depaoli, Linetty, Jankto (73. Gabbiadini), Thorsby, Augello, G. Ramírez (90+1. Maroni), Quagliarella (C).