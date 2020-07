Oficjalnie: Jakub Piotrowski piłkarzem Fortuny Dusseldorf!

Jakub Piotrowski został zawodnikiem Fortuny Dusseldorf. Piłkarz podpisał z nowym klubem czteroletnią umowę.

Potwierdziły się tym samym doniesienia niemieckiego “Expressu”, który informował o przeprowadzanych badaniach przed transferem Polaka. Piotrowski ostatnie dwa lata kariery spędził w belgijskich klubach.

Nieudana belgijska przygoda

22-letni zawodnik, pomimo zdobycia z Genkiem mistrzostwa Belgii w 2019 roku, nie może być zadowolony z występów w tym klubie. Piotrowski w 2,5 roku rozegrał zaledwie 21. spotkań. Formę próbował odbudować na wypożyczeniu w Waasland-Beveren. Niestety, gdy Polak rozegrał dwa mecze w pełnym wymiarze czasowym, rozgrywki ligi belgijskiej zawieszono z powodu koronawirusa.

Spadkowicz z Bundesligi

Fortuna Dusseldorf wraz z końcem sezonu 2019/20 pożegnała się z rozgrywkami Bundesligi. Do gry w barażach o utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej zabrakło im zaledwie jednego punktu. Piotrowski w Dusseldorfie dołączył do Dawida Kownackiego, który trafił do klubu w styczniu 2019 roku.