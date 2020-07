Sampdoria – AC Milan. Typy, kursy (29.07.2020)

Trwa przedostatnia kolejka Serie A. W ramach 37. serii gier Sampdoria zagra na własnym obiekcie z Milanem. Gospodarze mają już zagwarantowane utrzymanie. Z kolei goście mogą zapewnić sobie miejsce w TOP 6.

Sampdoria – AC Milan zapowiedź (środa, 19:30)

Udało się Sampdorii uchronić przed katastrofą. Jeszcze na początku tego roku utrzymanie ekipy z Genui nie było takie oczywiste. Claudio Ranieri poukładał odpowiednio zespół, a efektem pracy były m.in. zwycięstwa drużyny w ostatnich tygodniach.

W związku z tym, że do końca sezonu pozostały już tylko dwie kolejki, a Sampdoria ma dziewięć punktów przewagi nad Lecce, to klub Bartosza Bereszyńskiego i Karola Linettego zagra w następnej kampanii Serie A. Zespół z Genui nie ma oczywiście szans na europejskie puchary, gdyż strata do czołówki jest ogromna.

Nie masz konta w Totolotku? Zarejestruj się klikając TUTAJ i odbierz 500 zł bonusu od depozytu!

O lokatę w czołowej szóstce, a może i piątce walczy z kolei Milan. Od momentu wznowienia rozgrywek, mediolańska ekipa świetnie radzi sobie na boiskach Serie A. Wystarczy bowiem powiedzieć, że podopieczni Pioliego nie przegrali ani jednego spotkania.

Dobre wyniki sprawiły, iż Milan ma nadal szansę na piąte miejsce. Zespół z Mediolanu musi jednak liczyć na dwa potknięcia Romy, co może być mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę finisz rozgrywek.

Sampdoria – AC Milan kursy bukmacherów

Faworytem spotkania jest Milan. Kurs na zwycięstwo gości wynosi 1.50. Z kolei remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 4.80. Triumf gospodarzy bukmacherzy ocenili na kurs 6.90.

Sampdoria – AC Milan typy

Milan powinien poradzić sobie z niżej notowanych rywalem. Podopieczni Pioliego często tracą bramki, więc kierujemy nasz typ w kierunku zwycięstwa gości z bramką gospodarzy w meczu.

Sampdoria – AC Milan | Typ: Milan strzeli gola w obu połowach 2.04 @ Totolotek

Sampdoria – AC Milan | Typ: Milan wygra i obie drużyny strzelą gola 2.85 @ Totolotek