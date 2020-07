Władze Widzewa Łódź się na rynku trenerskim za ewentualnymi kandydatami na stanowisko trenera pierwszej drużyny.

Na celowniku Łodzian znalazł się Walter Pandiani. Urugwajczyk, który przez lata występował w hiszpańskiej LaLiga to bardzo zaskakująca kandydatura na następcę Marcina Kaczmarka. Sam zainteresowany potwierdził jednak wcześniejsze spekulacje o zainteresowaniu ze strony Widzewa. Udzielił wypowiedzi dla portalu “RadioWidzew.pl”.

Widzew skontaktował się ze mną i jestem z tego bardzo dumny, ponieważ to wspaniały klub z wielką historią. Rozmowy są zaawansowane. Dzisiaj mogą pojawić się jakieś informacje w tym temacie. Chciałbym, żeby Widzew grał fajną, silną i konkurencyjną piłkę, na którą ci wspaniali kibice zasługują. Fani powinni cieszyć się z gry drużyny, która zawsze wygrywa. Mam lepsze finansowo oferty z Niemiec czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, ale projekt na Widzewie bardzo mi się podoba. To, co mnie najbardziej przekonuje, to właśnie fantastyczni kibice.