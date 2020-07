Brentford odrobił straty z pierwszego spotkania i zmierzy się w decydującym starciu o awans do Premier League. Podopieczni Thomasa Franka pokonali Swansea 3:1.

W pierwszym spotkaniu “Łabędzie” wygrały 1:0. Piłkarze Brentford czekają na rozstrzygnięcie w dwumeczu Fulham – Cardiff City. Jedna z tych drużyn będzie ich rywalem w walce o awans do angielskiej elity.

Przebieg meczu

“Pszczoły” od początku rzuciły się do odrabiania strat. W pierwszym kwadransie udało im się dwukrotnie użądlić przeciwnika. Najpierw w 11. minucie do siatki Swansea trafił Ollie Watkins. Warto przy tym golu zwrócić uwagę na cudowne podanie Mathiasa Jensena.

Zaledwie cztery minuty później dwubramkowe prowadzenie dał gospodarzom Emiliano Marcondes.

Gdy tuż po wznowieniu drugiej części gry do siatki gości trafił Bryan Mbueno, wydawało się, że Swansea nie będzie już w stanie podnieść się po takim ciosie.

W 78. minucie nadzieje gościom dał Rhian Brewster. Jak się jednak okazało, był to jedynie gol na otarcie łez. Do bezpośredniego starcia o awans do Premier League zakwalifikowała się drużyna Brentford. Ich rywalem będzie najprawdopodobniej Fulham, które w pierwszym spotkaniu pokonało Cardiff City 2:0.

Brentford – Swansea 3:1 (2:0)

1:0 – Ollie Watkins 11′

2:0 – Emiliano Marcondes 15′

3:0 – Bryan Mbueno 46′

3:1 – Rhian Brewster 78′

Brentford: Raya – Henry, Pinnock, Jansson, Dalsgaard, Jensen, Norgaard, Marcondes (77′ Da Silva), Benrahma, Watkins, Mbueno (76′ Canos)

Swansea: Mulder – Naughton (77′ Celina), van der Hoorn (46′ Cabango), Guehi, Bidwell, Grimes, Fulton (46′ Dhanda), Roberts, Gallagher, Ayew, Brewster