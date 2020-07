Oficjalnie: Josip Juranović piłkarzem Legii Warszawa!

Josip Juranović został zawodnikiem Legii Warszawa. Piłkarz związał się z klubem trzyletnim kontraktem, z opcją przedłużenia o kolejny rok.

Prawy obrońca występował dotychczas w Hajduku Split. 24-latek rozegrał dla poprzedniego pracodawcy 165. spotkań.

Zawodnik występował w chorwackim klubie od 2015 roku. W zakończonym sezonie ligowym zagrał dla Hajduka w 32. spotkaniach, w których strzelił dwie bramki oraz zanotował trzy asysty. Juranović był kapitanem swojego zespołu. Piłkarz otarł się już o grę w dorosłej reprezentacji Chorwacji. Do tej pory zaliczył w niej dwa występy. Ostatni mecz w kadrze rozegrał w listopadzie ubiegłego roku.

O nowym nabytku warszawskiej Legii wypowiedział się na łamach oficjalnej strony internetowej dyrektor sportowy, Radosław Kucharski.

Charakterystyka Josipa Juranovicia: umiejętności techniczne, szybkość i serce do walki, odpowiada potrzebom naszego zespołu. Chorwacki obrońca ma dużo walorów w ofensywie i przychodzi do Legii jako wzmocnienie składu. Liczę, że Josip zaadoptuje się do drużyny już na początku intensywnego i wymagającego sezonu, w którym naszym celem jest obrona tytułu i powrót do fazy grupowej europejskich pucharów. Cieszę się, że Josip dołączył do nas.