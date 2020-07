Warta Poznań zagra w ekstraklasie! Radomiak Radom musi obejść się smakiem

Poznaliśmy drużynę, która w nadchodzących rozgrywkach uzupełni stawkę ekstraklasy. Niespodziewany awans.

Piątkowe spotkanie w Grodzisku Wielkopolskim zakończyło się zwycięstwem Warty Poznań. Zawodnicy prowadzeni przez Piotra Tworka zwyciężyli w finale barażów o awans do ekstraklasy z Radomiakiem Radom w stosunku 2:0. Po raz trzeci w tym sezonie Poznaniacy potwierdzili wyższość nad klubem z Mazowsza.

Wygrana po dwóch jedenastkach

Pierwsza bramka w spotkaniu finałowym padła w 66. minucie. Chwilę wcześniej sędzia po konsultacji z VAR zdecydował się podyktować rzut karny dla Warty. Do jedenastki podszedł Mateusz Kupczak i zdołał pokonać młodego Cezarego Misztę, choć bramkarz wyczuł jego intencje. Bliźniacza sytuacja miała miejsce 15 minut później. Po raz drugi Mateusz Kupczak wpisał się na listę strzelców. W końcowej fazie meczu trener Banasik został odesłany na trybuny. Mateusz Szczepaniak został ukarany drugą żółtą kartą w doliczonym czasie gry. W ten sposób zespół gospodarzy dołączył do Podbeskidzia Bielsko-Biała oraz Stali Mielec, czyli klubów, które wcześniej wywalczyły bezpośredni awans do ekstraklasy.

Warta Poznań – Radomiak Radom 2:0 (0:0)

1:0 Mateusz Kupczak (rzut karny) 66′

2:0 Mateusz Kupczak (rzut karny) 82′

Mateusz Szczepaniak (czerwona kartka) 94′

Warta: Lis, Grobelny, Kieliba, Ławniczak, Kiełb, Rybicki, Trałka, Kupczak, Janicki (A. Laskowski 58′), Jakóbowski, Spławski (Szczepaniak 75′)

Radomiak: Miszta, Jakubik (Sokół 86′), Cichocki, Karwot, Abramowicz, Leandro (Fundambu 87′), Kaput, Michalski, Makowski (Górski 71′), Banasiak, Nowak