Manchester City pozyskał Ferrana Torresa. Hiszpan podpisał umowę z klubem, która obowiązywać będzie do 30 czerwca 2025 roku. Piłkarz poprzednio reprezentował barwy Valencii.

“The Citizens” o transferze poinformowali na oficjalnej stronie internetowej klubu. Zawodnik związał się z drużyną pięcioletnią umową.

Here we go! We’re delighted to announce the signing of @FerranTorres20 from Valencia on a five-year deal ✍️

🔵 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/hzCbdoRsxL

— Manchester City (@ManCity) August 4, 2020