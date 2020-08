Betgames – zakłady karciane STS

Polscy bukmacherzy uruchamiają ostatnimi czasy nie tylko na standardowe zakłady, ale też dodatkowe opcje, przyciągające nowych klientów. Wśród nich są zakłady karciane. Zobacz, co warto wiedzieć o zakładach Betgames czyli grach karcianych w STS.

Betgames czyli zakłady karciane w STS – co warto o nich wiedzieć?

Gry karciane wzbudzają niemniejsze emocje od tradycyjnych zakładów. Gracze uczestniczyli w takich grach jeszcze przed wprowadzeniem ustawy hazardowej. Jak ta odnosi się aktualnie do zakładów na gry karciane i czy są one w Polsce legalne? Czy możesz samemu uczestniczyć w rozgrywkach karcianych w Betgames? W jaki sposób działają zakłady karciane? Poznaj odpowiedzi na wszystkie pytania!

Czym są zakłady karciane i czy w Polsce są legalne?

Zakłady karciane to w Polsce nowość, a jako pierwszy (w formie Betgames) uruchomił ją STS. W założeniu gra przypomina połączenie kasyn w wersji online oraz sportów wirtualnych. Takie zakłady polegają na obstawianiu wyników wirtualnych rozgrywek karcianych, których rozwiązanie następuje już w ciągu kilku minut od momentu obstawienia. W rozgrywce nie biorą udział prawdziwi karciarze i jest ona symulowana przez specjalny system. Kurier, który uczestniczy w grze opisuje sytuację i status rozgrywek, a dzięki temu gracz może przewidzieć kolejne ruchy i wynik całego zdarzenia.

A czy zakłady karciane online są w takiej formie legalnej? Tak, bo nie są stricte kasynem. W przypadku kasyn internetowych monopol na tę rozgrywkę ma w Polsce Total Casino. Zakłady karciane o tyle różnią się jednak od kasyn, że gracz nie bierze udziału w rozgrywce karcianej, a sama ma znamiona sportu wirtualnego. Cały system opiera się wyłącznie na obserwowaniu przez gracza rozgrywek, przewidywaniu ruchów wirtualnych zawodników i obstawianiu końcowego rezultatu.

Legalność rozgrywek takich jak Betgames potwierdza licencja, jaką posiada STS na organizowanie zakładów wzajemnych, którą w 2012 roku udzieliło Ministerstwo Finansów na podstawie ustawy hazardowej.

Czym jest STS, organizator zakładów karcianych Betgames?

Tradycja i bogata historia STS tylko utwierdza fakt, że Betgames to w pełni legalne zakłady karciane. Bukmacherem zarządza spółka Start-Typ Sports Sp z o. o., która na polskim rynku funkcjonuje od 1997 roku i z powodzeniem rywalizowała z zagranicznymi konkurentami jeszcze przed powstaniem ustawy hazardowej. Jak wspomnieliśmy wyżej, firma ma wszystkie niezbędne pozwolenia do świadczenia legalnych usług bukmacherskich.

STS posiada ponad 400 punktów stacjonarnych, a od niedawna swoje usługi świadczy również w innych krajach europejskich, między innymi w Wielkiej Brytanii czy Niemczech. Firma angażuje się też w sponsorowanie polskiego sportu, będąc aktualnym lub byłym sponsorem m.in. Lecha Poznań, Jagiellonii Białystok czy reprezentacji Polski w piłce nożnej.

Czym są Betgames – zakłady karciane w STS?

Betgames – zakłady karciane STS to pierwsza w Polsce forma zakładów tego typu organizowanych przez bukmachera. W formule tych zakładów krupier przekazuje ci informacje ze stołu karcianego, a Ty masz kilka minut na podjęcie decyzji dotyczącej ewentualnego obstawienia. Betgames to integralna część serwisu STS, stąd możesz korzystać z niej przez domenę jednego z największych polskich bukmacherów.

Rozgrywka w Betgames opiera się na symulowanej grze, przypadkowości i wiedzy karcianej. Możesz typować jej rozstrzygnięcia za pomocą intuicji, wiedzy dotyczącej karcianych rozgrywek czy obserwując aktualną sytuację na stole. Wszystkie zakłady odbywają się w czasie rzeczywistym, a krupierem jest prawdziwa osoba. Betgames pokazuje również moment rozpoczęcia i zakończenia rozgrywek.

Jak zacząć grać w zakłady karciane STS – Betgames?

W jaki sposób rozpocząć grę z Betgames? Serwis jest integralną częścią STS, więc nie powinieneś mieć z tym żadnego problemu.

Załóż konto u bukmachera STS – możesz też korzystać z istniejącego konta, jeżeli takie posiadasz. Pamiętaj o pełnej weryfikacji konta. Bez tego nie będziesz w stanie podjąć rozgrywki powyżej 5000 złotych i wypłacić ewentualnych środków na konto w banku. Wpłać środki na swoje saldo główne, by rozpocząć rozgrywkę – Betgames działa na podobnej zasadzie do standardowych zakładów sportowych. Wymagane są, więc środki na saldzie, aby móc nimi obracać. Poszukaj też ewentualnych kodów promocyjnych u partnerów bukmachera – niekiedy z okazji grania z Betgames możesz otrzymać dodatkowe środki Na górnej belce serwisu STS wybierz Betgames – rozgrywki powinny być łatwe do odnalezienia. Nie powinieneś długo szukać. Wybierz interesującą cię grę – masz dostęp do kilku gier karcianych prowadzonych przez krupierów, a właściwie krupierki. Poczekaj na start danej gry – ze względu na udział rzeczywistej kurierki, Betgames ma określone godziny funkcjonowania. Wejdź do rozgrywki, obserwuj i obstawiaj – to ostatni punkt dotyczący rozpoczęcia współpracy z Betgames

Co oferuje Betgames?

Betgames to pierwszy tego typu serwis na polskim rynku bukmacherskim. Oferuje dość rozbudowaną rozgrywkę, podzieloną na kilka gier karcianych. Jakie gry możesz obstawiać w serwisie?

Wojna – chyba najbardziej losowa gra karciana. Polega na losowym wyciągnięciu i porównaniu dwóch kart. Wygrywa ten, kto zgarnie karty z talii. Obstawiać możesz wynik końcowy, wszczęcie wojny czy kolor i wartość kolejnej wyciągniętej karty.

Bakarat – ta gra to nowość na polskim rynku gier karcianych. Jej zasady są proste i polegają na zbieraniu punktów z dwóch kart (karty od 2-9 – tyle punktów, co liczba; karty od 10 do króla – zero punktów; AS – jeden punkt). Wygrywa gracz, który ma najbliżej dziewięciu oczek. Możesz obstawiać wygraną któregoś z graczy, albo remis w ostatecznej rozgrywce.

Poker – w Betgames występuje najbardziej znana odmiana gry, czyli Texas Holdem. To najmniej przypadkowa ze wszystkich dostępnych rozgrywek. Możesz obstawić, który gracz w danej rozgrywce będzie miał silniejszy układ kart, albo wytypować, jaki konkretnie układ kart będzie widniał na stole. Co ciekawe, Poker występuje w Betgames zarówno w polskiej, jak i angielskiej wersji językowej.

A ile można wygrać w Betgames i w jaki sposób wypłacić środki na konto główne?

Jak wypłacić środki wygrane w Betgames – zakładach karcianych STS?

W Betgames – zakładach karcianych STS możesz, podobnie jak w przypadku standardowych zakładów sportowych wygrać kwotę, którą określi kurs na dane zdarzenie i stawka, jaką zdecydujesz się postawić. Pamiętaj, że w Betgames również obowiązują podatki od zakładów wzajemnych, choć co jakiś czas STS uruchamia promocję na grę bez podatku w opcji gier karcianych.

Środki, które wygrasz są traktowane jak pozostałe na koncie STS. To oznacza, że po wytypowaniu danego zdarzenia poprawnie, kupon zostanie rozliczony, jako wygrany, a twoje środki zostaną przelane na konto główne w STS. Nie szukaj ich w innym miejscu, bo jak już pisaliśmy – Betgames jest integralną częścią Start-Typ Sports.

Gdy już twoje wygrane środki wylądują na saldzie głównym, możesz przelać je na swoje konto w banku, na zasadach regulaminu STS.

Betgames – zakłady karciane w STS. Wyłączenia i ograniczenia

Czy Betgames mają jakieś ograniczenia? Sprawdzamy!

W grze nie mogą brać udziału niepełnoletni

Brak weryfikacji konta uniemożliwia wypłacenie środków i grę powyżej 5000 złotych

Niektóre gry (np. polski stół) działają wyłącznie w określonych godzinach

Niektóre promocje uniemożliwiają regulaminowe obracanie bonusem przez Betgames

W Betgames nie możesz układać tzw. kombinowanych kuponów. Dozwolone są wyłącznie pojedyncze zdarzenia

Jak widzisz, ograniczenia i wyłączenia z Betgames nie są wcale bardzo duże. Jakie opinie na ten temat mają jednak sami gracze?

Opinie graczy o Betgames – zakładach karcianych STS

Start Betgames był pozytywnym zaskoczeniem dla użytkowników, którzy wyrażają się o pomyśle w samych superlatywach. Dla wielu jest to alternatywa m.in. dla de facto zakazanego w Polsce pokera online na pełnych zasadach. Gracze podkreślają, że serwis jest intuicyjny i przyjazny, innowację, dobrze funkcjonujący system symulujący i atrakcyjne kursy. Niektórzy traktują Betgames jako dodatek do tradycyjnych zakładów, ale jednocześnie zaznaczają, że to super opcja dla niecierpliwych – w końcu rozwiązanie zakładu trwa kilka minut.

Zakłady karciane Betgames w STS – pytania i odpowiedzi

Jakie pytania zadają najczęściej gracze w kontekście Betgames w STS?

Czy Betgames jest legalne?

Zakłady karciane Betgames są w pełni legalne, co potwierdza pozwolenie na prowadzenie zakładów od Ministerstwa Finansów dla organizatora – bukmachera STS. Betgames to połączenie gier karcianych i sportów wirtualnych, w której nie uczestniczą prawdziwi gracze, a ty obstawiasz wyłącznie sam wynik. Gra nie ma więc formy kasyna, które w Polsce obsługuje wyłącznie Total Casino.

Czy z Betgames można korzystać bez konta w STS?

Betgames to integralna część bukmachera STS. Oznacza to, że do korzystania z serwisu zakładów karcianych niezbędne jest konto na STS. Pamiętaj, że możesz grać na niezweryfikowanym koncie, ale nie wypłacisz środków, a będzie cię obowiązywał limit 5000 złotych.

Czy Betgames – zakłady karciane STS dopuszczają kupony mieszane?

Betgames nie umożliwia obstawiania zakładów mieszanych czy łączenia ich ze zdarzeniami sportowymi. Rozgrywka ma natychmiastowy charakter i błyskawicznie się rozstrzyga. Z tego względu możesz stawiać wyłącznie zakłady SOLO, jednak na różne opcje – zarówno zwycięzcę danego rozdania, jak i np. kolor ukazanych w rozgrywce kart.

Jakie gry karciane są dostępne w Betgames?

W Betgames masz do wyboru trzy gry karciane. To dobrze znana nam wojna, dość egzotyczne w Polsce bakarat i najpopularniejsza wersja pokera – Texas Holdem. Dla graczy z polski, STS uruchomił specjalny polski stół, gdzie krupier tłumaczy zasady gry i kolejne kroki po polsku.

Czy w zakładach karcianych Betgames od STS mogę wziąć udział o każdej porze dnia i nocy?

Nie zawsze dana rozgrywka funkcjonuje, ze względu na uczestnictwo prawdziwego krupiera. Np. rozgrywka polski stół jest dostępna dla graczy między godziną 15:00, a 24:00