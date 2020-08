W najbliższym czasie kibice Rossonerich mogą być świadkami powrotu defensywnego pomocnika. Piłkarz chce ponownie zagrać na San Siro.

Powoli klaruje się sytuacja w Milanie. Wszystko wskazuje na to, że w zespole na kolejny sezon zostanie Zlatan Ibrahimović. Nie dojdzie do zmiany na stanowisku trenera, Stefano Pioli został nagrodzony za dobrą dyspozycję drużyny w końcowej fazie rozgrywek Serie A.

Możliwość powrotu

Władze Milanu dysponują środkami, które pozwolą na dokonanie wzmocnień kadry. Na radarze klubu z Mediolanu znalazł się Tiemoue Bakayoko. Chelsea chce zwolnić Francuza z listy płac, natomiast sam piłkarz byłby bardzo zainteresowany taką transakcją. Według “Calcio Mercato” Bakayoko, który obecnie zarabia 6 mln euro za sezon, przystałby na znaczną obniżkę wynagrodzenia.

Udany okres w Milanie

Byłby to 25-latka do Włoch, dobrze wspomina swój poprzedni okres w Milanie. Pomocnik ostatni czas spędził na wypożyczeniu w AS Monaco. W przedwcześnie zakończonym sezonie Ligue 1 rozegrał 20 spotkań, strzelił 1 gola i zaliczył 2 asysty. Jego obecna umowa obowiązuje jeszcze przez 2 lata. Serwis “Transfermarkt.de” wycenia go na kwotę 25,5 mln.