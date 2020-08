Liverpool jest bardzo bliski dokonania pierwszego transferu po zdobyciu mistrzostwa Anglii. Kontrakt z ekipą “The Reds” podpisze Konstantinos Tsimikas.

Informację podał na Twitterze Fabrizio Romano. Grek, który występuje na pozycji lewego obrońcy ma związać się z klubem z Anfield pięcioletnią umową.

Kostas Tsimikas will be soon in UK to sign as new Liverpool player. He’s going to sign until June 2025. Contract details and then… here-we-go 🤝🔴 #LFC #transfers

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 9, 2020